SEOUL – 2018 akan menjadi tahun yang sibuk bagi aktris Five Enough, Shin Hye Sun. Baru saja merampungkan syuting dan penayangan drama My Golden Life, aktris 28 tahun itu sudah kebanjiran berbagai tawaran akting.

Pada Jumat (23/3/2018), perwakilan YNK Entertainment, agensi Shin Hye Sun, mengungkapkan, artisnya mendapatkan tawaran untuk bermain dalam drama terbaru SBS, I’m 30 but 17.

“Itu adalah salah satu drama yang sedang dipertimbangkan oleh Shin Hye Sun saat ini,” ungkap sumber tersebut.

Di lain pihak, aktor Temperature of Love, Yang Se Jong, juga mendapatkan tawaran serupa. Drama I’m 30 but 17 ditulis oleh Jo Sung He, penulis skenario di balik drama komedi romantis She was Pretty.

Drama tersebut diperkirakan akan tayang sekitar bulan Agustus 2018, setelah penayangan Greasy Melo. Drama berkonsep kuliner itu akan diperankan oleh Junho ‘2PM’, Jung Ryeo Won, dan Jang Hyuk.

Selain I’m 30 but 17, Shin juga memastikan diri kembali beradu akting dengan Lee Jong Suk dalam drama pendek Hymn of Death. Shin dan Lee, sebelumnya pernah bermain dalam School 2013, sehingga drama pendek ini akan menjadi ajang reuni bagi keduanya.

Shin mengaku, akan menggunakan waktu syuting yang sangat singkat tersebut untuk berguru kepada aktor W tersebut. “Bagaimanapun juga, Lee Jong Suk adalah seniorku di industri hiburan. Orang-orang di sekitarku juga bilang, (proyek) ini adalah kesempat emas untukku belajar,” katanya.

Penonton menantikan gebrakan Shin Hye Sun selanjutnya setelah menuai sukses besar lewat My Golden Life. Shin sebenarnya bukan pilihan utama sang sutradara untuk memerankan tokoh Seo Ji An.

Peran itu awalnya diberikan kepada UEE yang kemudian ditolaknya. Namun Shin mampu membuktikan kualitas akting sekaligus chemistry apiknya dengan para bintang utama dalam drama bergenre keluarga tersebut.

My Golden Life membuka episode perdananya dengan rating 19,7 persen dan ditutup dengan 45,1 persen. Akting Shin dalam drama itu bahkan diganjar trofi Excellence Actress in Serial Drama pada KBS Drama Awards 2017.

