LOS ANGELES – Kabar tak menyenangkan bagi fans Celine Dion, terutaam yang ada di Amerika. Pasalnya, penyanyi senior Hollywood ini baru saja mengumumkan harus membatalkan 14 konsernya di Las Vegas.

Melalui sebuah postingan di akun Facebooknya, Celine mengungkap jika dia harus menjalani operasi telinga. Belakangan, pelantun My Heart Will Go On tersebut ternyata mengalami kesulitan dalam mendengar sehingga mengharuskannya operasi.

“Kami menyesal harus memberitahu kalian bahwa penampilan Celine di Colosseum at Caesars Palace pada 27 Maret hingga 18 April telah dibatalkan,” kata tim Celine melalui seperti terlihat di Facebooknya pada Kamis (22/3/2018).

“Celine tengah mengidap gangguan di telinga bagian tengah yang disebut Patulous Eustachian tuba, yang menyebabkan masalah pendengaran dan membuatnya sulit untuk bernyanyi,” sambung tim Celine.

Lebih jauh, tim mengungkap jika sudah 12 hingga 18 bulan ini Celine menderita penyakit tersebut. Namun, selama ini penyakitnya itu bisa diatasi dengan berbagai pengobatan yang diikuti Celine. Sayangnya, kini sang diva harus naik meja operasi.

“Selama beberapa minggu terakhir, pengobatan ini tak lagi mampu mengobati kondisinya. Jadi, dia akan menjalani operasi bedah invasif minimal untuk menyelesaikan masalah ini,” lanjut tim.

Celine juga menyampaikan pesannya lewat timnya. Penyanyi 49 tahun ini merasa sangat sial karena terus-terusan ditimpa nasib buruk belakangan ini.

“Keberuntunganku sangat buruk akhir-akhir ini. Aku sudah menanti-nantikan konserku lagi dan lalu ini terjadi. Aku hanya tak bisa percaya ini! Aku minta maaf kepada semua orang yang sudah merencanakan perjalanan ke Las Vegas untuk melihat pertunjukkanku. Aku tahu betapa mengecewakannya ini. Aku minta maaf,” ujar Celine melalui timnya.

Tak ada informasi butuh berapa lama bagi Celine untuk memulihkan diri pascaoperasi. Yang pasti, hingga saat ini, Celine dijadwalkan kembali melakukan aktivitasnya mulai 22 Mei mendatang.

Celine sendiri dijadwalkan berkunjung ke Indonesia untuk menggelar konser pertamanya di Jakarta pada 7 Juli 2018 mendatang. Konser bertajuk “Celine Dion Live 2018 Tour” ini akan digelar di Sentul International Convention Center.

