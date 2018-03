SEOUL – Sukses menguasai box office Korea pekan lalu, kini Be With You mengoleksi capaian baru. Pada 20 Maret 2018, film arahan Lee Jang Hoon itu sukses membukukan 1 Juta penonton setelah wara-wiri selama 7 hari di bioskop.

Berdasarkan data Badan Perfilman Korea (KOFIC), film itu membukukan 1.075.034 penonton pada 20 Maret 2018. Dengan torehan tersebut, Be with You mengoleksi total pendapatan mencapai USD8,13 juta.

Baca juga: Film Terbaru Son Hye Jin dan So Ji Sub Pimpin Box Office Korea

Ia sekaligus meredam gerak Little Forest dan Cheese in The Trap di box office. Pada 20 Maret 2018, Little Forest berada di peringkat ketiga box office dengan 14.371 penonton. Sementara Cheese in The Trap berada di posisi kelima dengan 7.881 penonton.

Di luar dugaan, performa film Park Hae Jin itu melempem di box office. Tayang bersamaan dengan Be with You, film yang diadaptasi dari webtoon populer Korea itu baru mengumpulkan 178.630 penonton sepanjang 7 hari terakhir.

Performa positif Be with You tersebut sekaligus melampaui rekor Architecture 101 di genre drama romantis. Sebagai informasi, film yang dibintangi Bae Suzy dan Jo Jung Suk itu mendapatkan 1 juta penonton setelah 8 hari tayang di bioskop.

Tak hanya itu, menyusul sukses tersebut Lotte Entertainment dipastikan akan memasarkan Be with You di 17 negara. Selain beberapa negara Asia, Lotte Entertainment selaku distributor, akan memboyong Be with You ke Australia, Selandia Baru, Amerika Utara (Kanada dan Amerika Serikat), dan Inggris.

Baca juga: Setelah 16 Tahun, So Ji Sub dan Son Hye Jin Reuni dalam Be with You

Mengutip Variety, Be with You akan tayang di Taiwan, pada 30 Maret 2018, disusul Vietnam pada 6 April 2018 dan Singapura pada 19 April 2018. Sementara market Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, Malaysia dan Indonesia masih dijadwalkan.

Film Be with You merupakan remake dari film Jepang berjudul serupa yang tayang pada 2004. Ia berkisah tentang seorang perempuan bernama Soo Ah (Son Hye Jin) yang hidup kembali, setahun setelah kematiannya. Namun, dia kembali pada Woo Jin (So Ji Sub) dan anaknya dalam keadaan hilang ingatan.

(SIS)