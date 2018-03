SEOUL - Film Be with You sukses memimpin box office Korea dengan 682.798 penonton dan pendapatan mencapai USD5,35 juta, pada periode 16-18 Maret 2018.

Film arahan Lee Jang Hoon tersebut, menguasai box office sejak debut perdananya pada 14 Maret 2018. Kala itu, Be with You sukses menjual 89.575 tiket dengan penghasilan mencapai USD638.377.

Kini setelah 5 hari penayangannya, Be with You telah mengumpulkan total 880.530 penonton dengan pendapatan mencapai USD6,75 juta. Ia dimainkan di 1.162 layar bioskop dan menguasai 44,55 persen komposisi pasar.

Baca juga: Setelah 16 Tahun, So Ji Sub dan Son Hye Jin Reuni dalam Be with You

Menyusul sukses tersebut, Lotte Entertainment selaku distributor film tersebut, juga akan menayangkan  mengatakan, Be with You di 17 negara. Selain beberapa negara Asia, ia juga akan diboyong ke Australia, Selandia Baru, Amerika Utara (Kanada dan Amerika Serikat), dan Inggris.

Di Taiwan, Be with You akan mulai tayang pada 30 Maret 2018, disusul Vietnam pada 6 April 2018. Sementara di Singapura, film itu akan tayang pada 19 April 2018. Sementara untuk Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, Malaysia dan Indonesia masih dijadwalkan.

Film Be with You merupakan remake dari film Jepang berjudul serupa yang tayang pada 2004. Ia berkisah tentang seorang perempuan yang hidup kembali, setahun setelah kematiannya. Namun, dia kembali dalam keadaan hilang ingatan.

Dua karakter utama dalam film ini: Woo Jin dan Soo Ah, diperankan oleh dua aktor kawakan So Ji Sub dan Son Hye Jin. Sementara aktor cilik Kim Ji Hwan akan berlakon sebagai Ji Ho, putra Woo Jin dan Soo Ah.

Sementara The Vanished yang pekan lalu menjadi jawara harus turun satu peringkat ke posisi kedua. Film thriller besutan Lee Chang Hee tersebut mengoleksi 251.824 penonton dengan pendapatan USD1,97 juta.

Baca juga: Vakum 2 Tahun, So Ji Sub Siap Comeback Lewat Terius Behind Me

Sejak tayang perdana pada 7 Maret 2018, The Vanished mengumpulkan total 1,1 juta penonton dan pendapatan sekitar USD8,46 juta. Sementara peringkat ketiga diisi oleh film drama Little Forest.

Film itu mengumpulkan 127.456 penonton dan penghasilan sebesar USD997.841, sepanjang 16-18 Maret 2018. Sejak tayang pada 28 Februari 2018, film yang memasangkan Kim Tae Ri, Ryu Jun Yeol, dan Jin Ki Joo sebagai pelakon utama itu membukukan 1,35 juta penonton dan pendapatan sebesar USD10,02 juta.

Berikut adalah daftar lengkap 10 besar box office Korea seperti dilansir dari Badan Perfilman Korea (KOFIC).

1. Be with You 682.798 penonton

2. The Vanished 251.824 penonton

3. Little Forest 127.456 penonton

4. The Hurricane Heist 119.334 penonton

5. Cheese in The Trap 106.196 penonton

6. TOMB RAIDER 62.258 penonton

7. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 29.967 penonton

8. The Shape of Water 23.503 penonton

9. The Princess and the Matchmaker 17.527 penonton

10. Black Panther 16.952 penonton

(SIS)