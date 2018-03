Maa syaa Allah alhamdulillah nikahan si bungsu lancar ,yaampun dekk 🤣kayaknya baru liat kamu nangis karena aku sama kia sering kerjain waktu kecil ,sekarang udh jadi suami orang 😂sakinah mawaddah warrahmah y syggg n masyallah superlove sama lokasi akad nya di makara garden @doubletreejkt cantikk area kebuka suasanya beda ajaa pas banget sama karakter mereka berdua ❣️❣️❣️selamat dateng dia duniaaaa pernikahannn dua adek kuuu @yofina @yusufaverroes . . 📸@impresi_fotografi 💄💋 @victoria_makeupatelier

A post shared by Shireen Sungkar (@shireensungkar) on Mar 19, 2018 at 10:02pm PDT