JAKARTA - Agnes Monica Muljoto atau biasa dikenal dengan nama Agnez Mo membuat warganet heboh dengan unggahan foto terbarunya. Pasalnya dalam foto terbaru yang dibagikannya, penyanyi 31 tahun ini membagikan foto dirinya tampak samping.

Baca Juga: Kemenangan Agnez Mo di MAMA 2017 Dibanjiri Ucapan Selamat

Menariknya, yang menjadi sorotan warganet adalah rambut dari sang pelantun Shut 'Em Up itu. Bukannya pujian, Agnez malah mendapatkan kritikan terkait rambut barunya.

Warganet seolah tak bisa menerima rambut baru Agnez yang tampak sedikit ekstrem atau berantakan. Bahkan warganet mengklaim rambutnya yang sekarang tak sebagus yang terdahulu.

"Makin2 rusak. Lbih cntik yg dulu. Na klihatan anggun. Klo yg skrng ma. Da brntakan," tulis @indra__gunawan_m.

"Ka agnez cakepan waktu rambut panjang, natural indonesianya ada. klo sekarang ke bule2an tpi mlh gk sebgus dlu," tulis @crizka_j25.

"keren cumaaa lebih keren rambut sebelumnya sih :(," tulis @lukmanmanman12.

Seperti yang terlihat dalam foto tersebut, Agnez tampak mengenakan sebuah pakaian putih sembari memegangi kepalanya. Bahkan rambut yang berada di sekitar telinganya tampak plontos. Agnez hanya menyisakan rambut yang berada di atas kepalanya.

Ia pun sedikit memberikan caption pada foto tersebut. Menurutnya ketika kebingungan bergaya, ia hanya membutuhkan sebuah kemeja putih dan lipstik merah.

"When in doubt, put ur big white shirt and red lipstick on 👑 #AGNEZMO (Ketika bingung, pakai saja kemeja putih, dan lipstik merah)," tulis Agnez Mo.

Baca Juga: Agnez Mo Jawab Makna Kemesraannya dengan Chris Brown

Akhir-akhir ini rambut pendek memang menjadi andalan dari penampilan Agnez. Bahkan menurut penuturannya pada beberapa bulan lalu, mempunyai rambut pendek seolah tidak membuat dirinya repot untuk mengurusnya.

"Sebenarnya pendek aja sih, enggak ribet itu doang alasannya. Terus apa ya dingin. Tapi jujur enak banget, enggak ribet nge-blow-blow, begitu cuci rambut kelar udah gitu," kata Agnez.

(kem)