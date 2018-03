LOS ANGELES – Band punk Blink-182 akhirnya siap kembali naik ke atas panggung. Mark Hoppus, Travis Barker, dan Matt Skiba telah mempersiapkan serangkaian konser di Palms Casino Resort, Las Vegas.

Penampilan di Palms Casino Resort merupakan tawaran yang tak bisa ditolak oleh Mark Hoppus cs. Pasalnya penampilan di sana juga pernah dilakukan oleh Frank Sinatra dan beberapa musisi legendaris top dunia lainnya.

“Ketika Palms meminta kami untuk tampil di sini di Vegas, kami mengatakan, ‘Tentu saja!’. Sekarang kami tinggal mencari penampil perempuan, membuat daftar lagu yang akan dibawakan – sebuah kilas balik dari klasik Vegas bersama Sinatra, Liberace. Bahkan kami mungkin bisa menikahi seseorang di atas panggung ini. Kemungkinan-kemungkinan di Vegas tidak ada habisnya,” ujar Mark.

(Baca Juga: Daniel Mananta Pamer Berbalas Pesan dengan Lindsay Lohan)

(Baca Juga: Intip Liburan Si Ganteng Kawa, Putra dari Andien dan Ippe di Belanda)

blink-182 Las Vegas Residency







Blink-182 mengumumkan detail dari serangkaian konser mereka di Vegas melalui sebuah video yang mereka unggah di Twitter. Tak hanya itu saja, mereka juga membuat sebuah situs khusus untuk penampilannya nanti.

“Apa yang terjadi di Vegas, tetap berada di Vegas. Kami akan menetap di Vegas untuk 16 malam penampilan di Palms Casino Resort. Tiket akan dijual pada Jumat ini,” tulis pengumuman di Twitternya.

Petinggi Palms sendiri merasa senang dan bangga karena permintaan mereka menghadirkan Blink-182 tidak mengalami kendala.

Jon Gray, selaku General Manager Palms Casino Resort, mengatakan, “Blink-182 adalah salah satu band yang telah melintasi berbagai genre musik dan juga melampaui begitu banyak generasi pencinta musik. Mereka sangat cocok sebagai penampil rock di sini, pertama di Pearl.”

Dalam pernyataan resminya, Blink-182 akan membawakan lagu-lagu terbaik mereka dari 25 tahun berkarya di industri musik, termasuk lagu What’s My Age Again dan All The Small Things.

(aln)