JAKARTA - Band asal Amerika Serikat Blink 182 pernah menjadi influence para musisi di eranya. Pada awal 200-an, band ini masuk dalam jajaran band papan atas Hollywood.

Salah satu lagu yang paling populer dari Blink 182 adalah All the Small Thing.

Dengan video klip parodi Westlife yang dibuatnya, lagu ini pernah merajai chart lagu Amerika bahkan dunia.

Berikut lirik lagu All The Small Thing dari Blink 182.

All the small things

True care truth brings

I'll take one lift

Your ride, best trip

Always I know

You'll be at my show

Watching, waiting

Commiserating

Say it ain't so, I will not go

Turn the lights off, carry me home

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Late night, come home

Work sucks, I know

She left me roses by the stairs

Surprises let me know she cares

Say it ain't so, I will not go

Turn the lights off, carry me home

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na

Say it ain't so, I will not go

Turn the lights off, carry me home

Keep your head still, I'll be your thrill

The night will go on, my little windmill

Say it ain't so, I will not go (na-na, na-na, na-na, na-na, na, na)

Turn the lights off, carry me home (na-na, na-na, na-na, na-na, na, na)

Keep your head still, I'll be your thrill (na-na, na-na, na-na, na-na, na, na)

The night will go on (na-na, na-na, na-na, na-na, na, na)

The night will go on (na-na, na, na)

My little windmill

