SEOUL – Xiumin, salah satu personel EXO, membeberkan rasanya menjadi member tertua dalam boy band tersebut. Hal itu disampaikannya saat menjadi bintang tamu dalam variety show Life Bar, belum lama ini.

“Banyak tekanan ketika kau menjadi member tertua. Aku selalu bertingkah bodoh, sedikit nakal, dan mampu menghidupkan suasana. Namun, semua itu tak bisa aku tampilkan di depan juniorku,” katanya seperti dilansir dari Koreaboo, pada Sabtu (17/3/2018).

Hal itulah yang menurut Xiumin membuatnya terlihat lebih tenang dibandingkan personel EXO lainnya. “Ketika aku menjalankan promosi dengan member EXO, aku terbiasa serius dan tetap kalem. Sejujurnya, itu sulit bagiku dan kerap membuatku merasa sedih,” imbuhnya.

Menjadi personel tertua, diakuinya, harus bisa menjadi penengah ketika member EXO berseteru. “Tapi tak pernah ada kekerasan fisik dalam perseteruan kami. Setiap member sadar betul, jika ada yang terluka akibat baku hantam, maka kami harus melewatkan latihan,” paparnya.

Dia mengatakan, kesembilan personel EXO tidak suka ketika ada salah satu member yang mengalami cedera. Pasalnya, mereka memiliki jadwal konser yang sangat padat setiap tahunnya.

“Itu akan menyulitkan kami, karena berarti harus ada formasi baru yang harus kami pelajari. Untuk alasan itu, kami berusaha untuk mengekspresikan perasaan tidak suka kami satu sama lain dan sebisa mungkin mendiskusikannya,” tuturnya.

Dengan nada seloroh, Xiumin menambahkan, biasanya diskusi akan jauh lebih cair ketika mereka membicarakannya sambil menenggak alkohol. “Setelah itu, kami akan melupakan masalah itu beberapa hari kemudian."

Selain kesibukannya bersama EXO, Xiumin juga tengah menjalani syuting variety show terbaru MBC, It’s Dangerous Beyond the Blankets. Tahun lalu, Xiumin pernah meramaikan tiga episode awal acara itu bersama aktor Lee Sang Woo, Yong Jun Hyung 'HIGHLIGHT', Kang Daniel 'WANNA ONE', dan penyanyi Park Jae Jung.

Saat itu, Xiumin menjadi teman sekamar Kang Daniel dan mereka berdua berhasil menciptakan chemistry yang apik. It’s Dangerous Beyond the Blankets adalah program yang fokus kepada kegiatan para pemainnya di rumah.

Aktor Kim Min Suk, Lee Yi Kyung, Lee Pil Mo, dan Junhoe 'iKON' sebelumnya telah dikonformasi akan bergabung dalam acara tersebut. Acara ini dijadwalkan tayang pada April mendatang.

(SIS)