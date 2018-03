LOS ANGELES - Camila Cabello kembali diperhadapkan pada rumor di balik keputusannya hengkang dari Fifth Harmony. Kali ini, rumor itu menyeret nama Taylor Swift.

Melansir Us Weekly, gosip yang beredar belakangan menyebut Swift sebagai penyebab utama Cabello meninggalkan grup tersebut pada 2016. Enggan gosip tersebut bergulir lebih liar, pelantun Havana itu mengklarifikasinya lewat podcast The Dan Wootton Interview.

Dalam wawancara itu, penyanyi berdarah Kuba itu menegaskan, bahwa tak ada satu orangpun yang bisa memengaruhinya untuk melakukan sesuatu. "Kalau aku tidak mau melakukan sesuatu namun seluruh dunia memintaku untuk melakukannya maka aku tak akan mengerjakannya,” tegasnya.

“Sebaliknya, ketika aku menginginkan sesuatu maka akan kukerjakan meski dunia menentangnya. Aku selalu seperti itu," imbuh Cabello.

Pelantun Never Be the Same itu mengungkapkan, merasa terganggu ketika orang-orang menyudutkan Swift karena gosip tersebut. Dia mengaku, sangat terganggu karena teman adalah hal penting baginya.

Cabello menambahkan, meski bersahabat namun Swift tak pernah mencampuri keputusannya hengkang dari Fifth Harmony. “Bagiku, ini sangat lucu! Pasalnya, setiap kali aku dan Swift bertemu, kami pasti akan membahas cinta dan pria,” paparnya.

Musisi 21 tahun itu menambahkan, persahabatannya dengan Swift sangat tulus dan murni. “Hal itu membuatku akan melindungi dia apapun yang terjadi. Selain Swift, Shawn Mendes adalah sahabat dari industri musik yang sangat kusayangi. Dia selalu ada untukku, begitupun aku untuknya,” ujarnya.

Dengan Mendes, Cabello pernah merilis lagu duet berjudul I Know What I Did Last Summer pada 2015. Dari duet itulah gosip Cabello akan bersolo karier pertama kali menyeruak. “Well, saat itu aku hanya ingin menyanyikannya bersama Mendes. Belum ada keinginan untuk going solo. Hal itu baru datang setahun kemudian,” tuturnya.

Cabello mengumumkan meninggalkan Fifth Harmony pada Desember 2016, setelah penampilan mereka di Jingle Ball, di Miami. Empat personel yang tersisa (Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen, dan Ally Brooke) kemudian merilis pernyataan yang menyebutkan mereka tak mengetahui rencana Cabello tersebut.

Awal Maret 2018, Camila Cabello dan Fifth Harmony dipastikan menjadi artis pembuka tur dunia ‘Reputation’ Taylor Swift.

