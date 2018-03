SEOUL – Untuk pertama kali, setelah kematian aktor Kim Joo Hyuk, aktris Lee Yoo Young mengungkapkan perasaannya. Hal itu dilakukannya saat konferensi pers film terbarunya, Marionette, pada 14 Maret 2018.

Kala itu, seorang wartawan menanyakan, “Ini mungkin pertanyaan sensitif. Tapi saya punya pertanyaan untuk Lee Yoo Young. Kekasihmu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Lalu, apa yang saja yang kau lakukan untuk melewati semua itu?"

Baca juga: Dari Sahabat, Lee Yoo Young Jatuh Cinta pada Kim Seon Ho

Sejenak bintang Tunnel itu terdiam. Setelah mengambil napas dalam, dia bercerita tentang bagaimana perasaan dan kondisinya saat ini. Dengan suara pelan dia bertutur, “Aku masih merindukannya. Dia selalu menguatkanku dengan caranya yang hangat.”

“Jadi aku pikir, dia ingin melihatku baik-baik saja ke manapun aku pergi. Dengan pikiran itu, aku mencoba untuk bekerja keras dan melanjutkan karierku sebagai aktris,” imbuhnya.

Setelah kematian bintang Reply 1988 itu, perempuan 28 tahun itu mengaku, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyendiri. Namun pada satu titik, dia sadar hidup harus berjalan terus.

“Akhirnya, aku mulai melihat-lihat tawaran (akting) yang datang. Menerima tawaran akting, melakukan promosi film, sambil belajar bahasa Perancis untuk proyek selanjutnya, membuatku sangat sibuk,” katanya.

(Akting Lee Yoo Young dan mendiang Kim Joo Hyuk dalam film Yourself and Yours. Foto: Hancinema)

Seperti diketahui, aktor Kim Joo Hyuk tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada 30 Oktober 2017. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 16.30 KST atau sekitar 14.30 WIB, di sekitar kawasan Samseong-dong, Seoul, Korea Selatan.

Berdasarkan keterangan polisi setempat, mobil SUV Mercedes-Benz warna hitam yang dikendarainya menabrak kendaraan di depannya saat melintas di Yeongdong Daero, kompleks apartemen I-Park.

Awalnya, Kim diduga mengalami serangan jantung saat menyetir yang ditengarai membuatnya kehilangan kendali. Mobilnya kemudian menabrak kendaraan lain yang melaju di depannya, sebelum akhirnya terhempas ke area parkir apartemen.

Petugas kepolisian yang menangani kasus tersebut mengatakan, jika Kim menunjukkan tanda-tanda terkena serangan jantung sesaat sebelum kecelakaan mobil. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan sejumlah saksi yang mengatakan, bintang Heungbu itu menahan sakit di bagian dada.

Baca juga: Kim Joo Hyuk Meninggal, Lee Yoo Young Berkabung dengan Keluarga Kekasih

Namun skenario itu terbantahkan setelah hasil autopsi dirilis oleh Badan Forensik Nasional Korea (NSF). Lembaga itu menegaskan, tidak menemukan tanda-tanda serangan jantung pada jenazah Kim. Namun hasil tes toksikologi menunjukkan adanya kandungan antihistamin (obat pencegah alergi) dalam kadar kecil dalam darahnya.

Badan Forensik Nasional Korea juga menambahkan, tak ada jejak alkohol atau racun yang terdeteksi dalam tubuh korban. Tes jantung yang dilakukan pun tak menunjukkan adanya kerusakan arteri jantung dan pembuluh darah abnormal.

(SIS)