SEOUL – Sukses berlakon sebagai arwah gentayangan dalam Two Cops, aktor Kim Seon Ho, akan beradu akting dengan aktris Lee Yoo Young. Keduanya akan berlakon sebagai sahabat yang berujung saling cinta dalam drama pendek MBC, You Drive Me Crazy!.

Drama yang hanya memiliki dua episode itu, akan menyajikan kisah percintaan tak biasa antara dua sahabat. "Romantisisme yang ingin kami hadirkan dalam drama ini bukan tentang pertemuan pertama dua insan. Atau, romansa penuh gairah," kata tim produksi You Drive Me Crazy!.

"Sebagai gantinya, kami akan menyajikan drama dengan alur cerita yang 100 persen menyegarkan," imbuh tim produksi itu.

Persahabatan Eun Seong (Lee Yoo Young) dan Kim Rae Wan (Kim Seon Ho) yang telah berjalan selam 8 tahun, dimulai sejak mereka masih kuliah. Setelah lulus, Eun Seong kemudian bekerja sebagai penerjemah bahasa.

Sementara Kim Rae Wan memiliki penampilan dan kepribadian menarik yang membuatnya populer di kalangan wanita. Dengan modal keindahan fisiknya, dia mencoba untuk merintis karier menjadi artis. Meski tak pernah melihat Eun Seong sebagai wanita, namun mereka akhirnya tidur bersama.

Dari sinilah hubungan keduanya akan berubah. Eun Seong mulai menunjukkan sisi lain kepribadiannya yang tak pernah diketahui Rae Wan.

Drama pendek You Drive Me Crazy! akan menjadi proyek comeback Lee Yoo Young ke layar kaca setelah sukses Tunnel pada tahun lalu. Ini juga menjadi karya perdananya, setelah kematian sang kekasih, Kim Joo Hyuk, pada 30 Oktober 2017.

Lee Yoo Young dan Kim Joo Hyuk terlibat cinta lokasi setelah beradu akting dalam film Yourself and Yours yang dirilis pada 1 Februari 2017.

Sementara Kim Seon Ho, sukses mencuri perhatian pencinta drama Korea saat berperan dalam Chief Kim. Dia kemudian dipercaya untuk bermain dalam Strongest Deliveryman dan Two Cops. Ia juga sempat memenangkan penghargaan Best New Actor dalam gelaran MBC Drama Awards 2017.

Drama You Drive Me Crazy! akan diarahkan oleh Hyun Sol yang pernah menggarap Pride and Prejudice dan Marriage Contract. Episode pertama drama ini akan tayang setelah The Great Tempter berakhir pada Mei mendatang.

