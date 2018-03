JAKARTA - Kesuksesan film Dilan 1990 nampaknya masih terus menerus melekat dibenak masyarakat hingga saat ini. Bahkan sebagian besar masyarakat nampak terbawa suasana dan malah menjodoh-jodohkan kedua pemerannya didunia nyata.

Sebagaimana diketahui, saat ini Vanesha Prescilla yang sempat berperan sebagai Milea, harus menjalani .. sebagai Ayudia di film Teman Tapi Menikah. Saat harus menjalani peran bersama Adipati Dolken, beberapa netizen justru memberikan komentar pedas dan negatif.

Sebagai kakak, Sissy Priscillia nampaknya geram dengan perilaku netizen yang membully sang adik melalui akun sosial media. Bahkan baru-baru ini, dirinya diketahui mencatat IP address seorang netizen yang sempat mengatai sang adik.

"@flor.a1829 terimakasih sudah berpartisipasi di instagram Vanesha, nama kamu, data dan IP address kamu sudah kami simpan. Sampai ketemu ya.. cc : @irmaragasti @cindy6281 @rifato @jevunjulian," tulis Sissy Priscillia.

Melihat apa yang ditulis oleh ibu dua anak ini, beberapa netizen mengaku sangat mendukung tindakannya. Bahkan mereka menyarankan agar pemilik akun Instagram @flor.a1829 tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Lanjutkan kak. Biarkan fans2 bocah yang suka gak mikir kalo ngomong itu diam. Namanya juga pejuang keyboard, nanti pas diketemuin bakalan speechless," tulis moonlightonthebayou.

"Kak bagusss itu kakk.. lapor ajaa ke polisii sanaaaaa biar di penjaraaaaaaaa kak," tulis robertotaylor13.

Meski ada beberapa yang suka dengan tindakan istri Rifat Sungkar ini, yakni mengkum netizen yang keterlaluan. Tetapi ada pula yang justru menyarankan Vanesha untuk mematikan kolom komentarnya jika terganggung dengan komentar para netizen.

"hii siapapun berhak berkomentar mau baik atau jelek, terkadang netizen jaman now emang suka bikin annoying, saran saya kalo emang merasa keganggu dgn coment2 netizen di off'in aja kolom coment nya. Haters gonna hate. mau gimanapun gaya kita pasti selalu ada org yg gak suka. so, stay smart no matter what," tulis @ghetyzeea.

