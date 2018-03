LOS ANGELES – Nicolas Cage akan mengisi suara Superman dalam film animasi DC terbaru, Teen Titans: Go! To The Movies. Dalam film ini ia akan bermain bersama Halsey sebagai Wonder Woman dan Lil Yachty sebagai Green Lantern.

Eksekutif produser film ini, Sam Register, mengaku bahwa pemilihan para pemain untuk mengisi suara karakter yang ada di dalam film cukup sulit. Ada tanggung jawab besar agar pemilihan cast tidak menjadi boomerang terhadap filmnya nanti.

“Setiap superhero di DC Universe memiliki pengaruh tersendiri terhadap para fans, jadi kami mendapat tanggung jawab besar untuk mencari suara yang tak hanya pas dalam karakternya tapi juga cocok dengan para Titans. Dan kami senang dengan para cameo di film ini,” ujarnya seperti dilansir NME, Kamis (15/3/2018).

Film ini akan menjadi kali kedua bagi Nicolas Cage memerankan Superman. Ia sebelumnya pernah berperan sebagai Clark Kent dalam sebuah film gagal berjudul Superman Lives, 20 tahun lalu.

Superman Lives dikembangkan pada akhir tahun 1990-an sebelum akhirnya dibatalkan untuk tayang. Film tersebut disutradarai oleh Tim Burton, ditulis oleh Kevin Smith dan diproduseri oleh Jon Peters, yang akhirnya memproduseri Superman Returns.

