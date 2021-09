JAKARTA - Memasuki bulan September 2021, film terbaru Nicholas Cage berjudul Prisoner of the Ghostland mulai tayang di Indonesia. Prisoners of the Ghostland mengambil latar di perbatasan berbahaya Kota Samurai di mana perampok bank (Nicolas Cage) dikeluarkan dari penjara dengan imbalan khusus.

Film arahan Sutradara Sion Sono ini, menandai apa yang kemungkinan akan menjadi salah satu upaya paling mengejutkan dan menghibur tahun ini. Prisoner of the Ghostland akan tayang di Klik Film.

Selain itu, film Liam Hemsworth yang berjudul Arkansas juga akan hadir. "Kami selalu menghadirkan film-film bukan hanya dari berbagai macam genre setiap bulannya. Tapi, kami juga menampilkan film-film klasik yang berkualitas. Selain itu akan ada juga film nasional yang akan hadir setiap bulannya. Kami akan terus berusaha untuk menghapus rasa dahaga pecinta film, dan hanya dengan berlangganan Rp 10 ribu/minggu," ujar Direktur KlikFilm, Frederica.

Arkansas menghadirkan Liam Hemsworth menjadi kurir narkoba, dalam film thriller garapan sutradara Clark Duke berjudul Arkansas.

Bandar narkoba Kyle Ribb (Liam Hemsworth) mendapat tawaran promosi yang menggiurkan dari bosnya, Frog (Vince Vaughn).

Kyle diminta mengurus bisnis besar Frog di Arkansas bersama seorang anak buahnya bernama Swin Horn (Clark Duke). Yang lebih mengejutkan lagi, Bright mengaku bahwa Frog memintanya mengambil alih kepemimpinan. Mereka mulai menjelajahi wilayah-wilayah di selatan Amerika untuk mendistribusikan narkoba.

Saat tengah mengantarkan paket ke Louisiana, peristiwa besar memaksa Kyle melakukan hal yang tak pernah dia bayangkan.

