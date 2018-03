SEOUL – Aktris Park Shin Hye yang pekan lalu mengejutkan publik lewat berita asmaranya bersama aktor Choi Tae Joon dipastikan tampil dalam variety show terbaru tvN.

Melansir Korea Herald, program berjudul Little House in the Woods itu akan diarahkan oleh produser Na Young Suk. Na dikenal sebagai produser yang sukses membidani lahirnya sejumlah variety show populer di Korea Selatan. Three Meals a Day, Grandpa Over Flowers, dan 1 Night 2 Days adalah beberapa di antaranya.

Park Shin Hye akan tampil bersama aktor So Ji Sub dalam variety show tersebut. Ini akan menjadi come back yang manis bagi So, mengingat dia kembali ke layar kaca setelah vakum selama hampir 3 tahun.

Selain variety show, So Ji Sub juga akan kembali ke layar kaca lewat drama Terius Behind Me. Serial bergenre komedi romantis itu rencananya akan tayang di MBC, pada September 2018.

Lalu konsep apa yang akan diusung PD No dalam variety show terbarunya kali ini? Produser 41 tahun itu menjelaskan, dia akan memboyong Park dan So hidup di remote area. Di sana, mereka akan menjalani hidup sederhana, jauh dari keramaian dan teknologi.

Ini mungkin akan menjadi tantangan baru bagi Park yang pernah berkolaborasi dengan PD No dalam Three Meals a Day. Sementara bagi So Ji Sub, program ini akan menjadi pengalaman menyenangkan, mengingat ini adalah variety show perdananya dalam 18 tahun terakhir.

Korea Herald melaporkan, saat ini kedua aktor tersebut tengah menjalani syuting episode perdana Little House in the Woods di Pulau Jeju. “Aku sangat senang bisa menjadi bagian dari program yang menawarkan kenyamanan sekaligus ketenangan jiwa ini,” kata So.

Bintang Phantom itu menambahkan, “Kami berharap tayangan ini bisa menginspirasi penonton. Tentang bagaimana hidangan sederhana dan beristirahat di rumah kecil di Pulau Jeju bisa menenangkan hati kalian.”

Fans tak perlu menunggu lama untuk bisa melihat chemistry Park Shin Hye dan So Ji Sub dalam program ini. Pasalnya, Little House in the Woods akan mulai tayang di tvN, pada April 2018.

