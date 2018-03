TOKYO – Serial anime Dragon Ball Super akan tamat bulan ini. Penggemar dibuat bersedih karena tak akan lagi bisa melihat aksi Goku yang selalu membuat penonton berdecak kagum.

Namun, ada kabar baik. Toei Animation baru saja mengumumkan jika mereka akan membuat lanjutan dari Dragon Ball Super yang akan berakhir setelah pertarungan Goku dan Jiren bulan ini.

Kabar bahagia itu diumumkan Toei Animation bersamaan dengan peluncuran poster pertama film terbaru Dragon Ball. Menurut Toei Animation, film itu bukanlah prekuel atau spinoff dari Dragon Ball Super, melainkan kelanjutan dari akhir serialnya.

“Dari isinya, ini adalah episode lanjutan dari serial TV animasi Dragon Ball Super. Ini menjadi yang pertama kalinya sebuah film dinamai Dragon Ball Super,” ungkap Toei Animation dalam press release-nya seperti dikutip dari ComicBook, Selasa (13/3/2018).

Seolah mengamini perkataan Toei Animation, Kazenshuu selaku kreator Dragon Ball juga mengatakan jika akhir Dragon Ball Super hanya akan menjadi perpisahan sementara penggemar dan Goku.

“Sekarang, TV animasinya akan berakhir untuk sementara waktu,” tulis Kazenshuu.

Hal yang sama diungkapkan Akira Toriyama. Kreator franchise animasi laris dunia ini menyatakan seri anime Dragon Ball Super akan berhubungan dengan film ke-20 Dragon Ball dan sebaliknya.

“Film Dragon Ball Super kali ini akan menjadi cerita lanjutan yang mengambil tempat setelah apa yang terjadi di serial TV saat ini,” tutur Toriyama.

Ini tentu menjadi angin segar bagi penggemar. Sayangnya, fans masih tak bisa menebak akan seperti apa cerita di film Dragon Ball Super atau di serial season selanjutnya.

Sementara itu, serial Dragon Ball Super akan berakhir di episode 131. Episode terakhir kabarnya akan berjudul A Miraculous Conclusion! Farewell Goku atau Sebuah Akhir Menakjubkan! Selamat Tinggal Goku.

Jika dibandingkan dengan bocoran judul sebelumnya, memang cukup ada perbedaan makna berarti pada nasib Goku di episode final nanti. Sebelumnya, judul episode terakhir Dragon Ball Super adalah Goku, Until the Day We Meet Again atau Goku, Sampai di Hari Kita bertemu Lagi.

