HOME CELEBRITY MOVIE

Duka Kreator Naruto Atas Kematian Arika Toriyama: Saya Sangat Menikmati Dragon Ball

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |14:50 WIB
Duka Kreator Naruto Atas Kematian Arika Toriyama: Saya Sangat Menikmati Dragon Ball
A
A
A

JAKARTA - Kreator Dragon Ball, Akira Toriyama meninggal dunia di usianya yang ke-68 tahun. Akira dikabarkan tutup usia pada 1 Maret 2024 lalu akibat hematoma subdural akut.

Kematian Arika ini sontak mengejutkan dunia manga dan meninggalkan duka mendalam. Salah satunya turut dirasakan kreator anime Naruto, Masashi Kishimoto.

Lewat tulisannya di akun X, @SupaChronicles, Masashi mengaku karya-karya Arika begitu menemaninya di masa kecil.

Duka Kreator Naruto Atas Kematian Arika Toriyama: Saya Sangat Menikmati Dragon Ball

“Saya tumbuh dengan manga-nya, Dr. Slump di kelas bawah sekolah dasar dan Dragon Ball di kelas atas, dan wajar bagi saya untuk menjadikan manga-nya sebagai bagian dari hidup saya,” tulis Masashi, Jumat (8/3/2024).

Masashi mengungkap Dragon Ball merupakan salah satu karya Arika yang berkesan untuk hidupnya. Ia juga menceritakan momen pertama kali dirinya bisa bertemu dengan Arika.

Ia mengingat momen tersebut di mana dirinya masih dibalut rasa kikuk, sekaligus bahagia bisa bertemu langsung dengan seniman idolanya.

“Saya tidak akan pernah melupakan senyum sedikit malu di wajahnya,” papar Masashi.

Berangkat dari seorang mahasiswa yang gemar menyaksikan karya Arika, Masashi pun bertekad ini berkarya seperti sang seniman.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
