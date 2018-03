SEOUL – Lee Seung Gi sukses comeback ke dunia akting layar kaca lewat drama Hwayugi. Di drama itu, Seung Gi menghidupkan karakter dewa kera bernama Son Oh Gong.

Sejak episode awal drama, Seung Gi sudah mendapat pujian dari penonton karena aktingnya sebagai Son Oh Gong. Penonton melihat mantan kekasih Yoona ‘SNSD’ tersebut benar-benar mendalami perannya sebagai seorang Son Oh Gong.

Secara pribadi, Seung Gi merasa tak mudah harus menghidupkan peran seperti karakter Son Oh Gong. Namun, Seung Gi menemukan banyak kesamaan antara dirinya dan Son Oh Gong, yang sangat membantunya dalam mendalami karakter tersebut.

Menurut Seung Gi, karakter serius tapi slengekan Son Oh Gong lebih mirip dirinya dibanding karakter lain yang diperankannya, Seo Do Yoon. Itu adalah karakternya di film Princess and the Matchmaker yang tengah tayang di bioskop Korea Selatan.

“Aku bisa mirip dengan Seo Do Yoon dalam hal betapa seriusnya aku ketika sedang melakukan sesuatu. Tapi kepribadianku sama sekali tidak serius. Jadi, aku jauh lebih mirip dengan Son Oh Gong,” kata Seung Gi seperti dilansir Soompi, Selasa (13/3/2018).

Seung Gi menambahkan, “Jujur saja, susah sekali menciptakan karakter pria seperti Son Oh Gong di Hwayugi. Jadi dengan demikian, ini adalah sebuah drama yang bagus untukku.”

Untuk hal tersebut, Seung Gi berterima kasih kepada Hong Sisters, penulis skenario Hwayugi. Pelantun And Goodbye tersebut senang karena Hong Sisters bisa tahu peran dan karakter seperti apa yang dikuasainya.

“Hong Sisters mengenalku dengan sangat baik dan dengan cepat menangkap aku mahir dalam hal apa. Di pesta penutupan, aku bahagia ketika mereka bilang bahwa mereka tidak berpikir dan khawatir tentang aku bagus di adegan apa. Mereka hanya menulis skenarionya. Aku bisa merasakan kepercayaan mereka pada kemampuan aktingku,” ungkap Seung Gi.

