JAKARTA - Prilly Latuconsina mendapat protes dari netizen karena mengunggah fotonya dengan sang kekasih, Maxime Bouttier di laman Instagram pribadinya pada Selasa (13/3/2018) dini hari.



Hal tersebut lantas membuat pemain film Danur ini naik pitam. Ia bahkan menuliskan balasan komentar atas protes dan nyinyiran netizen yang ditulis mengomentari unggahannya kali ini.



"@pete_rong waktu itu ga post di omel2in di ilang gak sayang hhaha. Pas post di omelin juga -__- netizen generasi MSG," tulis Prilly.

Namun sayang komentar netizen tersebut telah dihapus dara kelahiran Tangerang, 21 tahun silam itu. Kini hanya tersisa komentar-komentar positif netizen dan memberikan dukungan untuk hubungannya dengan bintang film Meet Me After Sunset itu.



"@prillylatuconsina96 sabar pril ga usah ditanggepin selagi ga senonoh gapapa," tulis seorang netizen.



"@prillylatuconsina96 just be yourself Prill, you know who lah yg biasa ngatur hidup kamu selama ini siapa. Be happy aja sama Max, hempas yg gak penting.," timpal netizen lainnya.





Dalam foto tersebut tampak Maxime menunjukkan wajah lelah. Diketahui dari caption foto yang ditulis, Maxime memang berkunjung saat tengah malam usai menyelesaikan pekerjaannya.



"Saat itu tengah malam. Saya tahu bahwa dia sangat lelah setelah seharian bekerja keras, tapi dia tetap datang dan mengatakan selamat malam.," tulis Prilly Latuconsina.

Sejak membenarkan hubungannya dengan Maxime Bouttier, Prilly memang cukup jarang mengumbar kemesraannya di sosial media. Hal serupa juga dilakukan oleh aktor kelahiran Perancis itu sehingga tak heran kerap membuat netizen heboh.

