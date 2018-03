JAKARTA - Unggahan foto di akun instagram aktirs cantik Prilly Latuconsina kembali menuai kritik warganet. Kali ini Ia menguggah potret berdua bersama sang kekasih, Maxime Bouttier. Namun foto yang diunggah dini hari itu malah mendapat kritikan dari para warganet.

- Baca Juga: Prilly Latuconsina Buka Suara Sering Disindir Tak Pernah Unggah Kemesraan

Dalam foto tersebut terlihat potret Prilly bersama Max tengah duduk di suatu ruangan. Terlihat pada foto berwarna hitam putih tersebut Prilly tersenyum manis ke hadapan kamera, sedangkan Max terlihat sedang menggulung lengan kemejanya.

Foto yang diunggah sekitar pukul 2 dini hari tersebut dilengkapi dengan sebuah caption.

“It’s the middle of the night. I know that he’s so tired after a hard day, but he still came and said good night,” tulis Prilly dalam captionnya.

Tak perlu waktu lama, postingan tersebut langsung ramai dikomentari warganet. Di antara ribuan komentar yang masuk, terdapat sebuah komentar negatif yang memberikan sindiran pedas terhadap Prilly.

Dalam kolom komentar seorang warganet menuliskan, “dua orang laki” dan perempuan berduaan ditengah malam dn yg ketiganya adalah???“ tulis akun @afittawirdja27

Menanggapi hal tersebut, Prilly pun meluruskan jika saat itu kedua orangtuanya juga sedang bersama dan ikut berbincang dengan mereka. Prilly juga menegaskan jika foto itu diambil di rumahnya.

“@afiittawirdja27 mama papa yang juga ikutan ngobrol hehe. Ini di rumah saya kali.” Jawab Prilly menanggapi sindiran tersebut.

Setelah Prilly membalas komentar yang berisi sindiran tersebut, berbagai komentar dukungan terhadap dirinya pun langsung berdatangan. Seperti salah satu komentar warganet berikut,

“Ga foto bareng pacar, dibilang putus lah, udah ga mesra lah. Giliran dipajang fotonya malah dikatain pamer lah, maksiat lah.. Maunya ki opoooo,” tulis akun @pete_rong.

Tak lama dari itu, Prilly pun membalas komentar yang membela dirinya itu.

“@pete_rong waktu itu gak post di omeli2in di bilang gak sayang hahha pas post di omelin juga -_- netizen generasi MSG,” tulis Prilly.

- Baca Juga: Prilly Latuconsina Bantah Kejar Target Go International

Dalam unggahan yang lalu, Prilly pun mendapat kritikan dari para warganet. Kritikan tersebut datang lantaran ia jarang sekali mengunggah foto berduanya dengan Maxime. Para warganet mengomentari bahwa Prilly tidak mencintai Maxime.

(edh)