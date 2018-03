LOS ANGELES – Film terbaru sutradara Steven Spielberg, Ready Player One, hadir di Austin, Texas, untuk meramaikan ajang tahunan South by Southwest (SXSW) Film Festival. Diputar untuk pertama kali di sana, Ready Player One langsung menuai banyak pujian dari para kritikus film.

“Jangan pernah, sekali pun, meremehkan Steven Spielberg. Itu adalah poin terbesar dari Ready Player One, sebuah tontonan sci-fi yang mendalam tentang masa depan yang dikuasai oleh game virtual reality yang mengubah seorang sutradara komersil paling terkenal kembali menjadi orang di balik film blockbuster besar,” ujar Eric Kohn, seorang kritikus film dari Indiewire.

Pujian dari Eric lebih spesifik pada penggunaan teknologi CGI yang dipakai oleh Spielberg dalam penggarapan film ini. Dunia virtual yang ingin digambarkan terlihat sangat megah dengan detail-detail yang kuat di setiap adegan yang ditampilkan.

“Film ini akan membuat para penggemar virtual reality berbahagia,” puji Owen Gleiberman dari Variety.

Ready Player One merupakan film yang diadaptasi dari buku karya Ernest Cline tahun 2011 dengan judul sama. Film ini menggambarkan dunia di tahun 2045, di mana warga dunia menghadapi kondisi kemiskinan ekstrim dan banyak dari mereka melarikan diri ke arena virtual reality bernama OASIS yang diciptakan oleh seorang jenius teknologi bernama James Halliday (Mark Rylance). Setelah meninggal dunia, Halliday meninggalkan beberapa petunjuk agar para pemain OASIS bisa menemukan kunci untuk menguasai perusahaannya.

Film ini dibintangi juga oleh Tye Sheridan yang berperan sebagai Wader Watts. Sebagai seorang anak yatim piatu, Wade yang menggunakan username Parzival di dalam OASIS, mengikuti quest untuk mendapatkan telur Easter Halliday. Petualangan Parzival itu yang akan disuguhkan ke penonton dalam balutan efek-efek visual dari Steven Spielberg.

(aln)