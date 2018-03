JAKARTA - Drake berhasil mengukukuhkan diri pada puncak tangga lagu dunia lewat single God's Plan. Hal ini pun semakin mepertegas bahwa Drake berhasil menarik minat para pendengar musik dunia untuk mengapresiasi karyanya.

Dan ini pun merupakan pencapaian luar biasa dari seorang Drake lantaran berhasil bertahan pada posisi puncak tangga lagu dunia dalam beberapa pekan.

Sementara itu, pada posisi kedua menyusul nama Post Malone featuring Ty Dolla $ign lewat single yang bertajuk Psycho lalu diikuti oleh single dari Ed Sheeran yang bertajuk Perfect. Single Perfect ini menambah deretan panjang lagu-lagu cinta dari hasil karyanya pada industri musik dunia.

Lebih lanjut, single yang tengah tenar dari Bruno Mars dan Cardi B harus rela berada pada posisi keempat yakni Finesse, dimana single ini telah ditonton 300 juta lebih orang di YouTube.

Namun sayang bagi Camila Cabello feat. Young Thug harus puas berada pada posisi kelima lewat single Havana yang sempat mendominasi tangga lagu musik dunia pada akhir tahun lalu.

Selain itu, ada nama baru dalam tangga musik dunia dimana kehadiran The Weeknd & Kendrick Lamar dengan single Pray For Me yang berada pada posisi kesembilan dan menekuk single dari Kendrick Lamar & SZA yang bertajuk All The Stars yang berada pada posisi buncit.

Berikut adalah penghuni sepuluh besar tangga lagu musik Barat Minggu (11/3/2018) yang telah dirangkum Okezone seperti dilansir dari Billboard.

1. God's Plan - Drake

2. ‎Psycho - Post Malone featuring ThbDolla $ign

3. Perfect - Ed Sheeran

4. ‎Finesse - Bruno Mars & Cardi B

5. ‎Havana - Camila Cabello feat. Young Thug

6. Look Alive - Blocboy JB Featuring Drake

7. ‎Meant To Be - Bebe Rexha & Florida Georgia Line

8. ‎Rockstar - Post Malone feat. 21 Savage

9. Pray For Me - The Weeknd & Kendrick Lamar

10. All The Stars - Kendrick Lamar & SZA

