JAKARTA – Single baru aktor sekaligus penyanyi Iqbaal Ramadhan bertajuk Hello You sukses memuncaki pasar musik lokal. Lagu yang dinyanyikan bintang Dilan 1990 itu merupakan salah satu soundtrack dari film Teman Tapi Menikah.

Iqbal semakin mengukuhkan dominasinya di puncak chart pada pekan ini dengan menyelipkan Rindu Sendiri di peringkat kedua. Lagu itu merupakan soundtrack dari film Dilan 1990.

Kedua single Iqbaal itu berhasil menggeser Bukti milik Virgoun, yang kini bertengger di posisi ketiga. Sejak dirilis pada 9 Februari 2016, lagu itu memang sempat lama menempati posisi puncak chart musik lokal.

Sementara posisi keempat tangga lagu lokal ditempati oleh Pernah Memiliki dari D’MASIV dan Rossa yang berkolaborasi dengan David ‘NOAH’. Single anyar yang ditulis oleh Rian ‘D’Masiv’ ini berhasil mengalahkan Dulu Kita Masih Remaja yang dibawakan oleh The Panasdalam.

Lagu itu merupakan salah satu single dalam EP Voor Dilan yang merupakan soundtrack film Dilan 1990. Dulu Kita Masih Remaja pekan ini lagu ini bertengger di peringkat kelima.

Peringkat keenam diisi oleh trio Afgan, Isyana Sarasvati, dan Rendy Pandugo, yang minggu ini harus turun satu peringkat lewat Heaven. Menariknya, posisi ketujuh kembali diisi oleh

Iqbaal dan bandnya The Second Breaktime yang melambungkan single berjudul Gone. Grup musik beraliran pop punk dan rock alternative itu beranggotakan empat orang: Iqbaal, Rasyid, Kurniawan, dan Raffy.

Sementara Akad dari Payung Teduh, yang pernah menjadi penguasa chart, pekan ini harus puas menjadi juru kunci. Berikut adalah daftar top 10 chart musik lokal versi Okezone yang dirangkum dari iTunes.

1. Hello You (From "#TemanTapiMenikah") - Iqbaal Ramadhan

2. Rindu Sendiri (Dilan) - Iqbaal Ramadhan

3. Bukti - Virgoun

4. Pernah Memiliki (feat. David NOAH) - D’MASIV & Rossa

5. Voor Dilan #III - Dulu Kita Masih Remaja - The Panas dalam

6. Heaven - Afgan, Isyana, dan Rendy Pandugo

7. Gone - The Second Breaktime

8. Harus Bahagia - Yura Yunita

9. Surat Cinta Untuk Starla - Virgoun

10. Akad - Payung Teduh

(SIS)