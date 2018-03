JAKARTA - Kabar bahagia sedang menyelimuti pasangan Metha Yuna dan Uki 'Noah'. Pasalnya, 8 Maret 2018, Metha melahirkan anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki. Anak kedua Metha dan Uki dianugerahi dengan nama Mohamad Khalil Al Hikmah. Metha melahirkan di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Utara

Melalui akun Instagramnya, Metha membagikan kabar bahagia tersebut. Dalam sebuah foto yang menunjukkan Metha yang sedang memeluk hangat anak keduanya. Pada unggahan tersebut, Metha menuliskan caption, β€œAnd suddenly you are my everyhing.. Alhamdulillah Mohamad Khalil Al Hikmah πŸ‘ΆπŸ»πŸ’™ #080318.”

Unggahan tersebut mendapat banyak respons dari warganet. Warganet ramai mengucapkan selamat kepada Metha. Tak jarang, mereka pun turut mendoakan sang bayi. β€œselamat teh @methayuna , smoga bayi nya sehat slalu, jd anak soleh/solehah dan berbakti pd kluarga dan negara,” tulis akun @nkhensllusahabatnoah. β€œAlhamdulilah selamat teh can kelahiran anak ke 2 nyaaa , jadi anak shaleh yaaa hehee aamiin @methayuna, ” tulis akun @ Kemudian, akun @sasayasarah_ .

Sebelumnya, artis yang juga sahabat Metha, Gracia Indri turut mengunggah foto Metha ketika menjalani proses persalinan. Indri mengunggah foto tersebut di instagram pribadinya, @graciaz14. Dalam unggahan tersebut terlihat Metha yang mengenakan gelang rumah sakit sedang menggenggam tangan seseorang.

Metha dan Uki menikah pada 9 Agustus 2009. Di usia pernikahannya yang hampir sembilan tahun, mereka sebelumnya telah memiliki seorang anak perempuan bernama Thameika Ghaniyah Maryam. Kini Thameika telah berusia tujuh tahun. Tahun 2015 lalu Metha melahirkan anak keduanya di usia prematur setelah Ia mengalami pecah ketuban. Sayang, nyawa bayi berjenis kelamin perempuan itu tak bisa diselamatkan. Metha dan Uki sangat kehilangan bayi yang ia beri nama Fatimah binti Mohammad Kautsar Hikmat. Setelah kepergian Fatimah, Akhirnya Metha mengandung buah cintanya yang ketiga.

(aln)