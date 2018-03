JAKARTA - Lama melakukan jeda, akhirnya American Idol siap kembali tayang di Asia. Bukan rahasia lagi bila acara ini menampilkan berbagai musik dengan ragam genre dan konsep yang menarik.

Tayang di Sony Channel pada 12 Maret, kompetisi ini menampilkan juri yang terdiri dari para bintang seperti Katy Perry, Lionel Richie dan Luke Bryan.

Ryan Seacrest, pembawa acara dan produser peraih penghargaan Emmy akan kembali sebagai pembawa acara dalam serial ternama tersebut.

“American Idol merupakan serial yang merevolusi program TV dan menjadi pelopor dalam kompetisi genre musik. Serial baru yang memukau ini hadir di Sony Channel untuk pertama kalinya dan akan memikat para penonton di seluruh wilayah dengan menampilkan berbagai talenta, variasi musik, komentar-komentar yang lucu, serta tiga juri yang dinamis,” kata Virginia Lim, Senior Vice President and Head of Content, Production and Marketing, Sony Pictures Television Networks Asia dalam siaran pers.

Pencarian bintang baru berikutnya di seluruh negara dimulai pada Agustus 2017, saat bis American Idol melakukan perjalanan melintasi Amerika Serikat yang mencakup 23 kota.

Audisi dibuat lebih mudah dari sebelumnya karena para calon peserta memiliki kesempatan untuk mengirimkan video audisi secara online dan juga melalui media sosial dengan menggunakan hashtag #TheNextIdol, serta berhasil mendapatkan lebih dari 300.000 posting.

Dan untuk pertama kalinya di sejarah American Idol, calon peserta bisa mengikuti audisi melalui media live stream.

