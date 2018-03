Buat jomblofisabilillah, yg jomblo di jalan Allah. Aku do’ain semoga kalian dapet pasangan yg paling beruntung, karna disaat dia jauh bawaannya kangen terus. Dan kalo deket bawaannya pengen deket terus. Aku do’ain semoga tahun ini, paling telat tahun depan udah ada yg ngajak ke KUA ya πŸ˜‡πŸ˜ŠπŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ» aamiin aamiin yra

A post shared by Dhini Aminarti (@dhiniaminarti) on Mar 7, 2018 at 3:33am PST