SEOUL – Presenter Yoo Jae Suk dikabarkan akan hengkang dari program Infinite Challenge, setelah bergabung selama 12 tahun. Isu itu pertama kali dipublikasikan oleh News1, pada 5 Maret 2018.

Mengutip Allkpop, tim produksi Infinite Challenge berencana melakukan penyegaran dalam program tersebut dengan mengganti jajaran host utama. Seperti diketahui, Yoo bersama Park Myung Soo, HaHa, dan Jung Jun Ha merupakan bintang utama program itu sejak tayang perdana pada 23 April 2005.

Setelah berita hengkang Yoo itu viral kemarin, ketiga bintang lainnya pun dikabarkan akan melakukan hal serupa. Terkait hal tersebut, MBC selaku stasiun TV yang menayangkan program itu akhirnya buka suara.

"Belum ada yang pasti. Tim Infinite Challenge masih mendiskusikan hal itu dan terbuka dengan semua kemungkinan," ungkap staf MBC.

Hal senada juga diungkapkan FNC Entertainment sebagai agensi Yoo Jae Suk. Dalam keterangan persnya, agensi itu mengungkapkan, belum ada keputusan final tentang hal tersebut. "Diskusi masih berlangsung saat ini dan masih ada banyak kemungkinan," katanya.

Setelah 12 tahun, Divisi Reality Show MBC menilai penting untuk melakukan penyegaran dalam program tersebut. Kim Tae Ho yang sebelumnya menyutradarai program itu harus menyerahkan kursinya kepada Choi Haeng Ho, pada 27 Februari 2018.

Menariknya, berdasarkan keterangan sumber dalam MBC, Kim tak sepenuhnya keluar dari Infinite Challenge. "Dia masih akan terlibat dalam beberapa hal. Dia hanya tak lagi menjadi kepala sutradara," ujar sumber tersebut.

Dibelit isu revitalisasi, performa Infinite Challenge tak lantas kendor. Nielsen Korea mencatat, dengan menghadirkan H.O.T sebagai bintang tamu, program itu membukukan rating rata-rata sebesar 10,8 persen, pada 4 Maret 2018.

Tak hanya itu, Infinite Challenge juga masih digdaya di peringkat Indeks Kekuatan Konten (CPI) yang dirilis CJE&M dan Nielsen Korea kemarin. Di belakangnya ada drama Should We Kiss First dengan 235,4 poin dan serial keluarga My Golden Life berada di peringkat ketiga dengan 226,1 poin.

