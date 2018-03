LOS ANGELES – Disney terlihat semakin serius dalam menggarap film live-action Aladdin mereka. Selain mendatangkan nama-nama besar dan sutradara ternama, Disney juga dikabarkan telah mengikat kontrak komposer dari film La La Land dan The Greatest Showman, Benj Pasek dan Justin Paul.

Duo Pasek dan Paul ini sudah terbukti sebagai komposer film handal. Keduanya berhasil meraih Piala Oscar berkat menuliskan lagu City of Stars dari film La La Land. Pada Oscar tahun ini, keduanya juga masuk sebagai nominasi lewat lagu This Is Me dari film The Greatest Showman. Namun mereka harus pulang dengan tangan kosong karena kalah dari Remember Me film Coco.

Pasek dan Paul mengatakan bahwa mereka akan menyumbang dua buah lagu untuk mengisi soundtrack Aladdin. Mereka berkolaborasi dengan Alan Menken, yang sudah ditunjuk terlebih dahulu oleh Disney untuk menangani departemen musik di film ini.

“Kami sangat senang karena akan berkolaborasi dengan pahlawan kami, Alan Menken. Kami akan berkolaborasi dengannya dan menulis dua buah lagu untuk Aladdin yang akan tayang tahun depan,” ungkap Pasek saat ditemui di acara Oscar kemarin.

Selama berada di studio bersama Alan, keduanya mengaku banyak bertanya tentang sejarah lagu-lagu dari film seperti The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Pocahontas, Aladdin, The Huncback of Notre Dame, Hercules, dan Tangled. Alan Menken memang sudah bekerja sebagai komposer Disney sejak lama dan menangani film-film animasinya.

Meskipun demikian, Pasek dan Paul belum membocorkan apakah mereka akan membuat lagu baru atau mengaransemen ulang karya-karya lama dari film animasi Aladdin. Seperti diketahui, lagu-lagu soundtrack dari film Aladdin adalah salah satu yang terbaik.

Sekadar informasi, film animasi Aladdin yang dirilis pada tahun 1992 meraih dua Piala Oscar pada Academy Awards tahun 1993 dari kategori Best Original Song dan Best Original Score. Alan Menken berhasil mengantar Aladdin meraih kemenangan lewat lagu A Whole New World saat itu.

(SIS)