LOS ANGELES – Frances McDormand resmi menjadi Aktris Terbaik Oscars 2018. McDormand sukses mengalahkan Saoirse Ronan (Lady Bird), Sally Hawkins (The Shape of Water), Margot Robbie (I, Tonya), dan Meryl Streep (The Post) yang menjadi kandidat lainnya di kategori ini.

Kemenangan McDormand sendiri memang sudah diprediksi sebelumnya. Aktingnya dalam film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri terbilang sangat kuat. Ia bisa mengantarkan rasa kekosongan seorang ibu yang ditinggal anaknya melalui karakter Mildred Hayes. Ia pun tak tinggal diam ketika hukum di kotanya mati tanpa adanya pengusutan terhadap kematian anaknya.

McDormand sebelumnya juga sudah menjadi yang terbaik dalam kategori Aktris Terbaik dalam ajang Golden Globes. Kemenangan ini semakin melengkapi kemampuan aktingnya di tahun ini.

Pada pidato kemenangannya, aktris berusia 60 tahun ini mengajak semua nomine wanita Oscar tahun ini untuk berdiri. Ia pun meminta Meryl Streep mengawalinya agar semua nomine lain ikut berdiri bersamanya.

BACA JUGA: Dunkirk Sukses Kawinkan Trofi Oscar 2018 untuk Sound Editing & Sound Mixing

BACA JUGA: Isi Goodie Bag untuk Nomine Oscar 2018 Capai Rp1,3 M

“Aku ingin semua nomine wanita dari semua kategori untuk berdiri di ruangan ini bersamaku, malam ini. Meryl jika kamu melakukannya, maka yang lain pun akan melakukannya, ayo lah,” ucapnya penuh dengan semangat.

Ajakan tersebut lantas disambut oleh semua nomine dari berbagai kategori. Saoirse Ronan, Sally Hawkins, Margot Robbie, dan masih banyak lagi ikut berdiri diiringi oleh tepuk tangan meriah dari para tamu undangan.

(ade)