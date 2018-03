LOS ANGELES - Sebelum Jennifer Lawrence dikenal publik lewat perannya dalam The Hunger Games, dia mengaku pernah mengikuti casting film Twilight. Hal itu diungkapkannya kepada DJ radio, Howard Stern, belum lama ini.

Lawrence mengungkapkan, kala itu dia audisi untuk peran Bella Swan yang akhirnya jatuh ke tangan Kristen Stewart. "Ketika casting, aku tidak tahu apapun tentang Twilight," ungkapnya pada Stern.

Dia menambahkan, "Aku tidak tahu kenapa waktu itu aku mengikuti audisi tersebut. Tapi sebagai artis ya (terkadang) kami melakukan hal semacam itu," ujarnya seperti dilansir dari Daily Mail.

Meski kecewa karena tak mendapatkan peran yang diincarnya, namun Lawrence tetap mendukung film arahan Catherine Hardwicke tersebut. "Aku tak menyangka Twilight bisa sesukses itu. Ketika film tersebut tayang, aku merasa ia disajikan dengan sangat bagus.” katanya antusias.

Sukses besar yang ditorehkan empat seri Twilight, diakui bintang Red Sparrow itu, tak membuatnya cemburu dengan Kristen Stewart. Dia malah mengaku beruntung tak mendapatkan peran tersebut.

"Kalau aku mendapatkan peran itu, maka nasibku akan seperti Stewart. Diburu paparazzi ke manapun dia pergi."

Namun menurut Lawrence, kisah 'gagal casting' yang paling menyedihkan baginya adalah saat audisi Alice in Wonderland, arahan Tim Burton. Lakon Alice Kingsleigh kemudian diperankan oleh Mia Wasikowska, yang beradu akting dengan Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, dan Johnny Depp.

Lawrence mengaku, akting Mia dalam Alice in Wonderland sangat sempurna. “Dia sangat menakjubkan. Aku tak akan bisa berakting dengan aksen British sesempurna dia," tuturnya.

Meski sempat berkali-kali gagal casting, namun kesempatan itu terbuka untuk Lawrence. Dia berhasil membintangi sejumlah film hits, seperti trilogi The Hunger Games, American Hustle, Joy, Silver Lining Playbook, dan Winter’s Bone.

Pada usia 22 tahun, Lawrence membawa pulang trofi Aktris Terbaik Golden Globe dan Academy Award, lewat Silver Lining Playbook. Kemenangan itu membuatnya menjadi aktris termuda kedua yang pernah membawa pulang trofi Aktris Terbaik Oscar.

Pada November 2018, film X-Men keempat Lawrence akan dirilis. Dia juga membintangi film adaptasi Steven Spielberg, It's What I Do: A Photographer's Life of Love and War. Kisah itu diangkat dari memoar seorang pewarta foto, bernama Lynsey Addario.

Tahun ini, dia juga memproduseri sebuah film yang diadaptasi dari novel Hannah Kent, Burial Rites. Dalam film itu, Lawrence juga akan berperan sebagai Agnes Magnúsdóttir, narapidana perempuan terakhir yang dijatuhi hukuman mati di Islandia.

