LOS ANGELES – Pecinta musik masih tak bosan dengan lagu God’s Plan dari Drake. Buktinya, lagu ini masih memuncaki Billboard Hot 100 untuk kelima kalinya dalam 5 minggu terakhir. Menurut catatan Billboard dari Nielsen Music, God’s Plan sudah didengarkan secara streaming hingga lebih dari 101,7 juta.

Baca Juga: Love Scenario dari iKON Kokoh di Puncak Gaon Chart

Pencapaian God’s Plan yang sudah didengarkan secara streaming hingga 101,7 juta kali membawa Drake mencatatkan rekor baru. God’s Plan menjadi lagu kedua sepanjang sejarah yang didengarkan secara streaming hingga lebih dari 100 juta kali dalam seminggu. Rekor ini pertama kali dicatatkan oleh Harlem Shake pada 2013 lalu.

God’s Plan tak hanya menjadi nomor satu di HOT 100 minggu ini. Lagu yang dirilis pada pertengahan Februari itu juga merajai chart Artist 100. Jika ditotal dengan lagu-lagu sebelumnya, maka ini menjadi minggu ke-26 Drake memuncaki tangga Artist 100, 10 minggu lebih sedikit dari Taylor Swift yang berada di posisi atas dengan total 36 minggu.

God’s Plan bukan menjadi satu-satunya lagu Drake yang berhasil masuk ke top 10 Billboard Hot 100 pekan ini. Satu lagu lain dari Drake yang juga tembuh ke top 10 Billboard Hot 100 minggu ini adalah Look Alike, lagu milik BolocBoy JB yang dinyanyikan dengan mantan Rihanna tersebut.

Baca Juga: Buntuti Rihanna, Eminem Jadi Artis dengan Single Terlaris Versi RIAA

Secara keseluruhan, masih tak ada perubahan di daftar top 3 Billboard Hot 100. Selain Drake yang tetap di peringkat atas, Ed Sheeran lewat Perfect dan Bruno Mars dan Cardi B dengan Finesse masih setia di posisi 2 dna 3 secara berturut-turut.

Berikut adalah daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 3 Maret 2018:

1. Drake – God’s Plan

2. Ed Sheeran – Perfect

3. Bruno Mars & Cardi B – Finesse

4. Camila Cabello feat. Young Thug – Havana

5. BlocBoy JB feat. Drake – Look Alike

6. Post Malone feat. 21 Savage – Rockstar

7. Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

8. Bebe Rexha & Florida Georgia Line – Meant to Be

9. The Weeknd & Kendrick Lamar – Pray for Me

10. Migos – Stir Fry

(kem)