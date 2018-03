LOS ANGELES – Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat (RIAA) mendapuk Eminem sebagai artis dengan penjualan single tertinggi kedua sepanjang masa. Ia tercatat mengumpulkan 107,5 juta unit penjualan.

Selain itu, RIAA memberikan lebih dari 40 sertifikasi single digital baru untuk Eminem. Itu termasuk 12 platinum untuk Love the Way You Lie yang dinyanyikannya bersama Rihanna, pada 2010. Sementara Lose Yourself memberikan Eminem 10 diamond.

Angka itu memang masih belum bisa mengalahkan rekor Rihanna yang mendapatkan 121 juta unit penjualan digital single. Tetapi setidaknya, rapper fenomenal itu berhasil mengalahkan sederet nama musisi besar lainnya, seperti Taylor Swift, Katy Perry, Justin Bieber, dan Lady Gaga.

Capaian itu juga menjadikan musisi bernama asli Marshall Bruce Mathers III itu sebagai rapper dengan penjualan tertinggi sepanjang masa. Drake misalnya, hanya menjual 55 juta certified unit, sementara Kanye West sekitar 51,5 juta. Rapper Lil Wayne berada jauh di belakang Eminem dengan 32 juta certified unit.

Meski begitu, jalan Eminem untuk berada di peringkat pertama daftar ‘artis dengan penjualan album tertinggi’ masih sangat jauh. Posisi pertama di kategori ini masih dikuasai The Beatles, yang membukukan 178 juta certified unit diikuti Elvis Presley dengan 136 juta.

Namun begitu, dia masih lebih baik dibandingkan Kenny G yang mengoleksi 48 juta certified unit. Sedangkan Elton John meraih 78 juta certified unit.

Setelah berita pencapaian Eminem tersebar di Internet, sang sahabat sekaligus rekan sesama rapper, 50 Cent, memberikan ucapan selamat. Lewat Instagram, dia mengunggah foto Eminem dengan caption: “Dia menjual 107,5 juta single. Hanya Elvis Presley yang bisa mengalahkan Eminem. #POWER.”

Meski tidak ada lagu dalam ‘Revival’ yang berkontribusi dalam perhitungan RIAA kali ini, namun album teranyar Eminem itu berhasil mendominasi Billboard 200. Ia menjual total 267.000 unit albumnya itu, seminggu setelah dirilis pada 15 Desember 2017.

Sementara itu, Eminem dipastikan tampil dalam Festival Coachella pada musim semi ini. Dia juga akan menjadi performer sejumlah festival rakasa lainnya, seperti Governors Ball di New York dan Bonnaroo di Tennessee. Ia juga dijadwalkan menjalani tur konser di Eropa pada tahun ini.

(SIS)