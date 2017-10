SEOUL – Publik Korea dibuat terkejut saat mendengar kabar meninggalnya Kim Joo Hyuk yang mendadak pada Senin (30/10/2017). Keterkejutan luar biasa tentu saja dirasakan oleh keluarga dan orang dekatnya, termasuk sang pacar, Lee Yoo Young.

Ironisnya, Lee Yoo Young sedang tidak berada di Seoul ketika Kim Joo Hyuk meninggal dunia. Lee Yoo Young diketahui sedang syuting Running Man di Busan. Begitu mendengar kabar kematian Kim Joo Hyuk, syuting Running Man pun langsung dihentikan.

Menurut kabar, Lee Yoo Young langsung meminta izin untuk meninggalkan lokasi syuting dan pulang ke Seoul. Perwakilan Lee Yoo Young mengatakan jika sang aktris masih tak percaya dengan kabar duka yang diterimanya.

“Setelah dia mendengar kabar kematiannya, dia bertanya berulang kali apakah memang benar dia (Kim Joo Hyuk) meninggal dunia. Kami saat ini sedang mencoba memverifikasi fakta tersebut,” ujar juru bicara seperti dikutip dari Soompi.

Kim Joo Hyuk dan Lee Yoo Young pacaran setelah terlibat cinta lokasi di film Yourself and Yours. Pasangan ini go public dengan hubungan mereka pada Desember 2016. September lalu, Kim Joo Hyuk mengatakan jika dia berniat untuk menikahi Lee Yoo Young dan punya anak.

Seperti yang sudah diberitakan, Kim Joo Hyuk meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di kawasan Samseong-dong, Seoul sekitar pukul 4.30 sore. Mobil Mercedes-Benz SUV yang dikendarai Kim Joo Hyuk menabrak kendaraan di depannya saat melintas di Yeongdong Daero, kompleks apartemen I-Park.

Mobil Kim Joo Hyuk lantas menabrak mobil apartemen sekitar sebelum jatuh terguling menuruni tangga. Sekitar pukul 5.07 sore, Kim Joo Hyuk berhasil dievakuasi dari mobilnya dan segera dibawa ke Konkuk University Medical Center. Sayangnya, Kim Joo Hyuk tak terselamatkan dan meninggal dunia pukul 6.30.

Kabarnya, rumah Kim Joo Hyuk tak jauh dari lokasi kecelakaan. Kediaman Kim Joo Hyuk yang terletak di Cheongdam-dong hanya berjarak 30 menit dari tempat kejadian perkara jika ditempuh dengan mobil.

Bagi yang tidak familiar, Kim Joo Hyuk merupakan aktor yang bermain di serial Reply 1988. Dibandingkan serial, Kim Joo Hyuk lebih banyak bermain film. Sepanjang kariernya, aktor kelahiran 3 Oktober 1972 itu sudah bermain lebih dari 20 film.

Tahun ini, Kim Joo Hyuk muncul di dua film, yakni The Tooth and the Nail dan Confidential Assignment. Kim Joo Hyuk juga punya tiga film yang baru akan rilis 2018 mendatang, yakni Heungbu, Dokjeon, dan Outbreak.

(kem)