BANGKOK - Lama tak ada kabar, Park Yoochun JYJ membuat heboh para pengemar saat tertangkap kamera menyambangi Thailand baru-baru ini. Dengan mengenakan busana super kasual, pentolan boyband TVXQ ini terlihat berada di Bandar Udara Suvarnabhumi, Bangkok.



Kedatangan Yoochun ke Negara Gajah Putih ini rupanya tidak sendirian. Pelantun How Much Love Do You Have in Your Wallet tersebut datang bersama dengan sang tunangan, Hwang Hana. Video dan foto mereka di sana pun kini sudah tersebar luas di jagat maya.

Banyak spekulasi yang menyebut bahwa sejoli yang tengah kasmaran ini pergi liburan romantis ke Thailand. Dugaan pun semakin kuat ketika tidak terlihat keluarga maupun teman Yoochun dan Hana dalam perjalanan kali ini.



Dalam beberapa foto yang diunggah di media sosial, Yoochun yang memakai kaus putih dilengkapi celana pendek juga masker hitam dan topi terlihat jalan lebih dulu di depan sang kekasih yang tampil anggun dengan blus panjang berwarna coklat.





Kendati demikian pria kelahiran 1986 ini tetap menunggu Hana untuk masuk lebih dulu ke dalam mobil yang sudah menunggu. Kontan saja aksi romantis Yoochun terhadap Hana segera menjadi sorotan publik.



Maklum ini adalah penampilan pertama mereka setelah upacara pernikahan yang rencananya bakal diadakan September lalu batal digelar.



Menengok ke belakang, mantan artis SM Entertainment ini sempat mengumumkan akan mempersunting cucu CEO dan Founder Namyang Dairy Company pada 10 September 2017. Namun tanpa alasan yang jelas, mereka mengundur pernikahan sampai 20 September 2017.



Sayangnya hingga berita ini diunggah belum ada kabar lebih lanjut mengenai kapan pernikahan Yoochun akan dilangsungkan. Belum diketahui pasti apakah keduanya sudah mengucap janji suci secara diam-diam atau masih berstatus sebagai tunangan.

Sementara itu, Hwang Hana sendiri merupakan salah satu sosok yang berada disamping Yoochun saat terjerat kasus pelecehan seksual terhadap beberapa wanita. Gadis berambut pendek ini menguatkan Yoochun menjalani masa-masa berat. Hingga akhirnya, kakak Park Yoohwan ini akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan setempat.

