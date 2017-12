LONDON – Natal 2017 menjadi momen tak terlupakan bagi Pangeran Harry. Untuk pertama kalinya, pangeran 33 tahun itu bisa merayakan Natal bersama keluarga kerajaan dan tunangannya, Meghan Markle.

Bisa merayakan Natal bersama orang-orang terdekat dan terkasihnya, Pangeran Harry merasa luar biasa gembira. Putra bungsu Putri Diana itu menyebut Natal 2017 dilewatinya dengan sangat fantastis.

Baca Juga: Tanggal Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle Terungkap

“Itu fantastis. Dia (Meghan) sangat menikmatinya. Keluarga senang dia ada di sana,” kata Pangeran Harry saat menjadi editor tamu di program radio BBC seperti dilansir ABC News, Kamis (28/12/2017).

Pangeran Harry menceritakan bagaimana dirinya, Pangeran William, dan Kate Middleton membantu Meghan mempersiapkan diri sebelum menghadiri perayaan Natal pertamanya bersama keluarga kerajaan dan Ratu Elizabeth II. Pangeran Harry menyebut mengatakan semua orang berbahagia saat itu.

Merry Christmas! The Duke and Duchess of Cambridge, Prince Harry and Ms. Meghan Markle have joined members of the Royal Family for the Morning Service on Christmas Day in Sandringham. pic.twitter.com/6DMRGFPntt— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 25, 2017