JAKARTA - Tingkah laku aktris Laudya Cynthia Bella memang selalu menjadi sorotan masyarakat. Terlebih saat dirinya telah menyandang status sebagai istri Engku Emran, pria satu anak tersebut juga tak pernah luput dari pandangan masyarakat.



Keromantisan pasangan yang menikah pada September 2017 ini bahkan selalu menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan baru-baru ini, ayah dari Engku Aleesya tersebut membuat heboh dan baper para netizen dengan unggahan foto kemesraannya dan Laudya Cynthia Bella di akun Instagram.

Dalam foto tersebut, Bella nampak tengah duduk dengan wajah yang terlihat menghadap ke wajah sang suami. Ia pun nampak menempelkan hidungnya kehidung Engku Emran sambil mencengkram pipi sang suami dengan jarinya, agar wajah pria berkewarganegaraan Malaysia tersebut berhadapan dengan wajahnya.



"Tough choice! Me for dinner or the scrumptious Tomahawk at @n97bangsar#aboutlastnight," tulis Engku Emran pada keterangan foto.





Unggahan suami personil Bukan Bintang Biasa (BBB) tersebut sontak membuat netizen mengaku baper dengan keromantisan keduanya. Bahkan merekapun turut mendoakan kebahagiaan pasangan yang menikah di Malaysia dan Bandung ini.



"Aww aww aww.. so sweet bgt sih abang @iamkumbre bahagia dunia akhirat ya abang n teh @laudyacynthiabella," tulis pujiarum.s.



"Uhlalalala.. baper tingkat dewa nih cyiinn," tulis kinsa_qz.



"Lihat jadi baper @laudyacynthiabella @iamkumbrae" tulis wahyuningsihraharjo.

(edi)