LOS ANGELES – Sutradara dari film Murder on the Orient Express, Kenneth Branagh, menyatakan minatnya untuk menjadi sutradar film James Bond selanjutnya. Kenneth, yang juga dikenal sebagai seorang aktor, mengincar kursi sutradara yang masih belum ditentukan oleh petinggi franchise agen 007 tersebut.

Jika tidak mendapatkan peran sutradara dalam film tersebut, Kenneth pun masih memiliki opsi lain. Ia ingin berperan sebagai salah satu penjahat Bond.

“Franchise mereka sangat hebat dalam merespons cara para penonton ingin menerima materinya. Mereka tidak berusaha menjadi sebuah kartun, mereka ingin memiliki komplikasi (masalah) sebanyak mungkin,” ujarnya seperti dilansir Aceshowbiz, Kamis (28/12/2017).

Apabila Kenneth terpilih menjadi salah satu penjahat Bond, maka ia akan menjadi penjahat Bond pertama yang berasal dari Inggris dalam 17 tahun terakhir. Hingga saat ini Toby Stephen adalah orang Inggris terakhir yang berperan sebagai tokoh antagonis dalam film James Bond Die Another Day yang dirilis pada tahun 2002 dan dibintangi oleh Pierce Brosnan.

Meski peran penjahat dan sutradara James Bond masih belum pasti, Kenneth Branagh sudah memastikan satu film di tahun depan. Ia akan kembali memerankan detektif Hercule Poirot dalam sekuel Murder on the Orient Express: Death on the Nile.

Film James Bond ke-25 dipastikan akan tayang pada tanggal 8 November 2019. Kepastian pembuatan film itu datang setelah Daniel Craig setuju untuk berperan sekali lagi sebagai James Bond.

Beberapa nama sutradara sudah muncul ke permukaan sebagai kandidat kuat sutradara film James Bond ke-25. Mereka di antaranya adalah Paul McGuigan, Yann Demange, Denis Villeneuve dan David Mackenzie.

