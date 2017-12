LOS ANGELES - Dua minggu sejak perilisannya, Star Wars: The Last Jedi masih betah berada di puncak box office Amerika Utara. Meski mengalami penurunan penghasilan, namun film kedelapan Star Wars itu masih mengumpulkan penghasilan jauh lebih banyak dari film-film lain.

Selama periode 22-24 Desember 2017 yang bertepatan dengan libur Natal, Star Wars: The Last Jedi berhasil meraup pendapatan sebesar USD68,4 juta atau setara dengan Rp923,4 miliar. Pendapatan itu memang turun lebih dari 65 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Jika ditotal, sekarang Star Wars: The Last Jedi sudah memperoleh pendapatan sebesar USD365 juta (Rp4,92 triliun) di bioskop Amerika dan Kanada. Sementara secara global, film terakhir Carrie Fisher itu mengumpulkan USD745,4 juta (Rp10,06 triliun) dari pemutaran selama 10 hari.

Hasil tersebut, mengantarkan Star Wars: The Last Jedi menjadi film ketiga dengan pendapatan tertinggi di Amerika sepanjang 2017. Mereka hanya kalah dari Beauty and the Beast yang mengumpulkan USD504 juta (Rp6,8 triliun) dan Wonder Woman dengan USD412 juta (Rp5,56 triliun).

Sementara itu, Jumanji: Welcome to the Jungle menguntit di belakang Star Wars: The Last Jedi dengan penghasilan mencapai USD36,4 juta(Rp491,4 miliar). "Kami punya momentum luar biasa karena masuk ke minggu terbesar dalam setahun di mana orang-orang pergi menonton ke bioskop," ujar Josh Greenstein, Presiden Marketing dan Distribusi Sony seperti dikutip dari CNBC, Selasa (26/12/2017).

Berada di bawah Jumanji adalah seri terakhir film musikal Pitch Perfect. Di pekan pertamanya, Pitch Perfect 3 meraup USD20 juta (Rp270 miliar), jauh lebih tinggi dari pendatang baru di posisi keempat, The Greatest Showman yang hanya mengumpulkan USD8,8 juta (Rp118,8 miliar).

Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika Utara periode 22-24 Desember 2017:

1. Star Wars: The Last Jedi - USD68,4 juta

2. Jumanji: Welcome to the Jungle - USD36,4 juta

3. Pitch Perfect 3 - USD20 juta

4. The Greatest Showman - USD8,8 juta

5. Ferdinand - USD7,3 juta

6. Coco - USD5,2 juta

7. Downsizing - USD4,9 juta

8. Darkest Hour - USD3,8 juta

9. Father Figures - USD3,2 juta

10. The Shape of Water - USD3 juta

(SIS)