JAKARTA - Film biografi musisi Chris Cornell yang berada di bawah naungan AmeriFilms LLC/ Road Rage Films akan memulai produksi di minggu pertama bulan Oktober. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak studio. John Holiday (Walk The Line, Sun Records) akan membintangi film ini.

Pandemi virus corona yang belum berakhir membuat pihak produksi mengambil tindakan berani untuk memulai syuting di minggu pertama Oktober ini. Namun mereka tetap melakukan pencegahan ekstra atau prosedur kesehatan dalam proses syuting nanti seperti pembatasan kerumunan orang, social distancing, dan penggunaan masker.

Film Black Days sendiri mengadaptasi kisah nyata musisi Chris Cornell yang ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar hotel MGM Grand Detroit, Mei 2017 lalu. Chris Cornell mengakhiri hidupnya setelah dari pertunjukannya bersama Soundgarden di City Fox Theater.

Jasad Chris Cornell segera ditemukan setelah Chris berbicara di telepon dengan suara yang cadel kepada istrinya, Vicky Cornell. Kematian Chris Cornell dinyatakan sebagai tindakan bunuh diri. Selain itu, insiden Chriss ini mendapatkan konser penghormatan yang bertajuk I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell pada Januari 2019 di Forum di Inglewood, California.

Selain Soundgarden, Chris pernah bergabung dalam grup band Audioslave, Temple of the Dog, serta album solo miliknya.

(aln)