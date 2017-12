LOS ANGELES – Kabar duka datang dari keluarga besar serial animasi Scooby-Doo. Pengisi suara karakter Daphne Blake, Heather North, meninggal dunia di usi 71 tahun di kediamannya di Studio City, California.

Dilansir Cinemablend, Rabu (20/12/2017), Heather meninggal dunia pada 30 November 2017. Heather tutup usia setelah bertarung melawan penyakit yang sudah lama dideritanya.

Heather menyusul suaminya, sutradara sekaligus produser pemenang Emmy yang sudah meninggal pada 2015. Heather meninggalkan seorang putra, Kevin dan istrinya, Stephanie, anak angkat perempuan bernama Nina dan suaminya, Brent, anak angkat laki-laki, Wes bersama istrinya, Leslie dan seorang cucu, Jocelyn.

Heather memulai debutnya sebagai pengisi suara Daphne Blake pada 1970 lewat season kedua Scooby-Doo, Where Are You! Heather menggantikan Stefanianna Christopherson yang menjadi pengisi suara awal Daphne.

The New Scooby-Doo Movies yang tayang dari 1972 hingga 1974 menjadi comeback Heather sebagai Daphne setelah sempat istirahat. Setelah itu, Heather terus berkontribusi di proyek-proyek Scooby-Doo lain seperti The Scooby-Doo/Dynomutt Hour, Scooby-Doo Goes Hollywood, dan Scooby-Doo and Scrappy-Doo dari kurun waktu 1976 hingga 1980.

Pada pertingahan 1980an, dia kembali lagi lewat The Scooby-Doo/Dynomutt Hour, Scooby-Doo Goes Hollywood, dan Scooby-Doo and Scrappy-Doo. Itulah penampilan terakhir Heather sebagai pengisi suara Daphne di era 80an.

Memasuki milenium baru, Heather kembali lagi dengan peran ikoniknya itu. Kali ini, suara Heather terdengar di Scooby-Doo and the Legend of the Vampire dan Scooby-Doo and the Monster of Mexico pada 2003.

Meski paling dikenal lewat peran Daphne Blake, tapi Heather juga pernah terlibat di proyek lain. Ia sempat muncul di live-action serial TV All in the Family, The Fugitive, dan The Monkees yang semuanya tayang di tahun 1970-an.

