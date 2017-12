JAKARTA – Jumanji: Welcome to the Jungle akhirnya masuk bioskop untuk bersaing dengan beberapa film Natal lainnya. Film reboot dari Jumanji (1995) ini membawa sebuah permainan lama dengan cita rasa baru yang jauh berbeda.

Dilihat dari line-up pemainnya, Jumanji: Welcome to the Jungle sudah dipastikan menawarkan unsur komedi kuat. Dwayne “The Rock” Johnson, Kevin Hart, dan Jack Black adalah tiga nama yang tak pernah lepas dari film-film komedi dengan drama ringan. Hal itu kembali dibuktikan dengan kehadiran mereka dalam Jumanji terbaru.

Boardgame atau permainan papan Jumanji mungkin dirasa sudah usang jika harus kembali diterapkan dalam film baru ini. Maka dari itu, sutradara Jake Kasdan mengganti permainannya menjadi sebuah permainan digital atau lebih tepatnya dengan menggunakan Nintendo. Sayangnya, cara mereka untuk menggiring penonton menerima pemikiran di atas terasa terlalu memaksa dan kurang keren.

Selain tiga nama di atas, Jumanji juga menghadirkan Karen Gillan sebagai salah satu tokoh utamanya. The Rock, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen menjadi empat karakter di dalam permainan yang siap untuk dimainkan.

Dikisahkan terdapat empat anak SMA yang bermasalah di sekolahnya. Mereka adalah Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser'Darius Blain), Bethany (Madison Iseman), dan Martha (Morgan Turner). Keempat anak ini mendapat hukuman untuk membersihkan sebuah ruangan kotor di sekolah sebelum akhirnya menemukan permainan Jumanji.

Singkat cerita keempatnya tersedot ke dunia Jumanji layaknya Alan Parrish (Robin Williams) pada tahun 1995. Lucunya, Spencer berubah menjadi The Rock, Fridge menjadi Kevin Hart, Bethany menjadi Jack Black, dan Martha menjadi Karen Gillan.

Kekuatan utama dari film Jumanji: Welcome to the Jungle justru terdapat dalam komedinya. Dialog-dialog lucu dipastikan akan selalu berhasil mengocok perut penonton dengan tawa lepas. Apalagi ketika semua bersangkutan dengan perbedaan karakter salah satu tokoh di dalam dan luar permainan. Jack Black patut mendapat acungan jempol karena berhasil menjadi ‘wanita’ seutuhnya selama memerankan Bethany. Semua gerak-gerik Jack Black dalam film ini benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah seorang komedian sejati yang hebat.

Jumanji: Welcome to the Jungle merupakan sebuah film yang seru untuk dinikmati di libur Natal tahun ini. Namun, film ini tidak begitu banyak memunculkan unsur nostalgia di dalamnya. Penghormatan untuk mendiang Robin Williams, seperti apa yang dikatakan The Rock dalam setiap wawancaranya, pun rasanya kurang begitu terasa menyentuh. Sebuah nilai minus dari film reboot Jumanji yang sudah memiliki banyak pasar.

Okezone memberikan nilai 6,5 untuk Jumanji: Welcome to the Jungle. Film ini sangat layak untuk ditonton bagi Anda yang mencari hiburan atau hanya sekadar mencari tawa di dalam bioskop. Jumanji: Welcome to the Jungle akan mulai tayang di Indonesia dari hari Rabu 20 Desember 2017.

(aln)