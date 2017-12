JAKARTA - Namanya musik, sudah pasti sering terdengar ada kemiripan antara satu lagu dengan lagu lainnya. Kali ini, hal ini terjadi pada band Good Morning Everyone yang tenar lewat lagunya Friendzone.

Kali ini, Good Morning Everyone mengusung single baru bertajuk Tunggu Aku. Sekilas, lagu tersebut dinilai memiliki banyak kemiripan dengan band Sheila On 7. Namun, Good Morning Everyone jelas membantah melakukan penjiplakan.

"Banyak yang bilang bahwa nuansa musik, nada dan lagu ini terdengar seperti Sheila On 7, namun bukan berarti lagu ini memplagiat atau mengcopy Sheila On 7," ujar Ichsan sang vokalis lewat rilis yang diterima Okezone.

Ya, lagu Tunggu Aku sendiri mengusung tema yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Lagu ini mengisahkan tentang hubungan jarak jauh yang harus dijalani oleh sepasang kekasih. Hal ini seperti luapan perasaan seoarang yang rindu kekasihnya.

Ternyata, para personel juga memiliki harapan pada lagu ini.

"Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan para pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh," tutup Ichsan.

Band yang beranggotakan Mochamad Ichsan (Vocal), Yuli Perkasa (Gitar), Daniel Belza (Gitar), Erwin Hadinata (Keyboard), dan Gilang Nanda Raharja (Drum) saat ini sedang menggarap album baru yang rencananya akan dirilis tahun 2018. Band ini sendiri mulai dikenal lewat prestasinya dalam sebuah festival tingkat nasional.

(edh)