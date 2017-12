JAKARTA - Kiprah Joe Taslim di industri hiburan luar negeri semakin meningkat. Usai tampil di film-film Hollywood dan satu film Korea, kini Joe kembali terlibat proyek bersama Hollywood.

Kali ini Joe akan bermain dalam serial televisi HBO dan Cinemaxx berjudul Warrior. Dikontrak selama dua musim, Joe sudah menyelesaikan proses syuting yang berlangsung di Afrika Selatan.

Baca Juga: Agnez Mo dan Joe Taslim, Libatkan Budaya Indonesia dalam Kancah Internasional

Serial Warrior sendiri bercerita tentang perang antar geng di San Fransisco era 1800-an. Joe akan berperan sebagai Li Yong, seorang warga pendatang dari Asia.

“Itu lumayan based on true story sih, tapi di set pada tahun itu memang di San Fransisco konflik antara pendatang sama orang yang merasa dia orang asli, padahal mereka Irish which is pendatang juga. Jadi, orang Irish tang datang dan orang Asia konflik tentang pekerjaan, perdagangan, zaman itu masih perdagangan bebas ovium dan tempat kasino segala macam,” papar Joe saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).

Joe akan beradu akting dengan beberapa bintang serial televisi seperti Kieran Bew, Andrew Koji, Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean S. Jagger, dan Ryan Kruger. Aktor berusia 36 tahun itu mengaku mengikuti casting saat dirinya sedang syuting di Korea.

“Saya audisi waktu saya syuting di Korea. Saya kirim video beberapa kali, akhirnya saya dapat perannya, syukur sih,” ucapnya.

Baca Juga: Aneh, Joe Taslim Kesulitan Bicara Aksen Amerika di Serial Warrior

(edi)