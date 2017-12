JAKARTA - Aktris peran Luna Maya akhirnya mengklarifikasi pernyataannya soal pedangdut Ayu Ting Ting yang tidak memiliki geng di kalangan selebriti Tanah Air. Semua lontarannya yang viral di media massa menurut mantan kekasih Ariel Noah ini hanya sekadar candaan belaka.

"Pertama itu bukan aku yang upload. Itu adalah lagi maksudnya backstage situation, jadi sebenernya bukan aku yang upload dan apa ya itu kayak refleks lagi becanda," terang Luna dalam sebuah program televisi swasta pada Jumat (15/12/2017).

Meski sempat bersitegang dengan Ayu di akhir tahun silam, Luna menegaskan sama sekali tidak memiliki dendam. Ia sendiri bahkan sudah memaafkan pelantun Sambalado itu sejak jauh hari-hari.

(Baca Juga: Demi Keluarga, Atalarik Syach Rela Datangi Kantor Polisi)

(Baca Juga: Liburan Akhir Tahun, Marshanda Nikmati Waktu Bersama Sienna)

"Sebenarnya enggak bermaksud benci sama dia atau gimana tapi karena pernah tersakiti jadi masih ada sedikit kayak kekecewaan. Bukan dendam. Forgive but not forget," sambungnya.

Pemain Filosofi Kopi ini sejatinya sama sekali tidak berniat menjatuhkan maupun memojokkan Ayu. Jika sedari awal Luna berencana menjelekkan Ayu maka ia sudah akan melakukannya sejak lama.

"Jadi mungkin secara refleknya aja gitu. Padahal sebenernya bukan sesuatu yang tujuannya untuk menjatuhkan dia ngejek dia atau gimana tapi kekhilafan kita karena sesuatu yang pernah terjadi aja," jelas Luna.

"Kalau memang tujuan aku buat bikin ini gede-gede aja aku yang upload. Itu aja pas di-upload aku baru ngeh gitu langsung dihapus. Tapi ternyata udah ke tag-tag yang lain," imbuhnya.

Sejauh ini pun, wanita 34 tahun tersebut tetap saling menyapa dengan Ayu setelah konflik terjadi. Walau tak seakrab dulu, Luna menjamin hubungan mereka baik-baik saja.

"Hahaha kalo ketemu ya dia say hello aku say hello. Tapi ya udah sebatas itu," tambahnya.

Menengok ke belakang, Luna sempat kecewa setelah Ayu mengakhiri kontrak kerjasama kala ditunjuk sebagai model produk clothing line dirinya. Usai tak perpanjang kontrak, janda satu orang anak ini mendadak mengeluarkan brand pakaian atas namanya, A2T.

(aln)