LOS ANGELES – Hanya beberapa jam setelah Disney dan Fox secara resmi mengumumkan merger mereka, Ryan Reynolds langsung memberikan tanggapan. Bintang Deadpool itu tak bisa berhenti melemparkan respon lucu atas merger perusahaan yang memproduksi filmnya dengan Disney.

Lewat Twitter, Reynolds memposting sejumlah meme kocak yang memperlihatkan bersatunya karakter dari Disney dan Deadpool. Meme-meme kocak itu diikuti dengan caption-caption lucu khas Deadpool.

Baca Juga: Efek Merger dengan Disney, Masa Depan Animasi Fox Terombang-ambing

“Ternyata, kau tidak bisa benar-benar menyerang Matterhorn,” tulis Reynolds sambil mengunggah gambar Deadpool diamankan oleh petugas dari Disneyland.

Sebelumnya, minggu lalu, Reynolds juga sudah mengeluarkan komentar nyinyir saat kabar merger Disney dan Fox pertama mencuat. Suami Blake Lively itu mengatakan jika kini Deadpool bisa bercinta dengan Mickey Mouse.

Apparently you can’t actually blow the Matterhorn. pic.twitter.com/2bEAAcZrUv — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 14, 2017

“Waktunya melepaskan ketegangan seksual yang eksplosif antara Deadpool dan Mickey Mouse,” kicau Reynolds sembari membagi link berita tentang kemungkinan merger Disney dan Fox kala itu.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Disney dan Fox sudah mencapai kesepakatan untuk merger per Kamis 14 Desember 2017. Disney berhasil mengakuisisi 21st Fox Century dengan harga sekitar USD52,4 miliar atau setara 711 triliun.

Time to uncork that explosive sexual tension between Deadpool and Mickey Mouse. https://t.co/iUEXofWpRu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 6, 2017