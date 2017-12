LOS ANGELES - Kabar bahagia bagi para penggemar aktor Ryan Gosling. Pasalnya, aktor asal Inggris tersebut tengah menjalani syuting untuk film baru terbarunya yang berjudul First Man, yang merupakan karya biopik dari sosok astronot Neil Armstrong.



Dilansir People, Ryan tertangkap kamera di salah satu lokasi syuting dengan mengenakan jubah mandi, piyama dan sepasang sepatu boot, yang terletak di kawasan Atlanta, Georgia. Di balik itu, tersimpan dua fakta uniik dalam perjalanan Ryan untuk memerankan tokoh Neil.

Baca Juga: Sukses dengan La La Land, Nih Proyek Film Terbaru Ryan Gosling



Pertama, selain hanya setelan penampilan nyentrik tersebut, pria berusia 37 tahun itu diketahui memiliki potongan rambut super pendek untuk memerankan Neil. Sebelumnya, potongan rambut dengan model tersebut terjadi sekira tahun 2005. Kedua, First Man diketahui adalah film biopik pertama yang dilakukannya sepanjang 24 tahun berkarier.





Dalam film ini, Ryan kembali dipertemukan oleh sutradara La La Land yang sukses membuatnya memboyong kemenangan dalam beberapa ajang penghargaan film, yaitu Damien Chazelle pemenang Best Director dalam Academy Awards 2016.



First Man berangkat dari buku berjudul "First Man : The Life of Neil A. Armstrong" karya James R. Hansen. Film ini akan menampilkan kisah nyata misi NASA mendarat ke bulan menggunakan Apollo 11 dengan kisah Neil di tahun 1961-1969.

Baca Juga: Rumah Tangga Ryan Gosling dan Eva Mendes Dikabarkan Berantakan



Selain Ryan Gosling ada pula sederet bintang lain yang terlibat seperti Clair Foy, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke dan lainnya. First Man sendiri rencananya akan tayang pada Oktober 2018 bersama rumah produksi Universal Pictures.

(edi)