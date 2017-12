LOS ANGELES – Nama Neil Armstrong tentunya sudah sering terdengar di beberapa buku sejarah. Neil adalah astronot pertama yang menginjakkan kakinya di bulan pada 20 Juli 1969.

Kisah Neil selama menjadi astronot NASA pun akan diangkat ke dalam layar lebar. Ryan Gosling terpilih untuk menjadi pemeran utama dan memerankan Neil Armstrong.

Proses syuting film First Man ini rupanya sudah dimulai di Atlanta, Georgia. Kekasih Eva Mendes tersebut baru-baru ini tertangkap kamera di lokasi syuting dengan penampilan baru. Dengan gaya rambut pendek, bathrobe, baju piyama, dan mengenakan boots, Ryan terlihat sangat berbeda.

Film biopik Neil Armstrong ini akan mengadaptasi buku karya James R. Hansen yang berjudul First Man: The Life of Neil A. Armstrong.

Ryan akan beradu akting dengan Claire Foy, Jon Bernthal, dan Kyle Chandler dalam film yang rencananya dirilis pada tahun 2018 ini.

(ade)