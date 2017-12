LOS ANGELES - Belakangan ini santer tersiar kabar hubungan spesial yang terjalin antara Agnez Mo dengan penyanyi internasional Chris Brown. Keduanya pun tak ragu untuk mengunggah potret mesra kedekatan mereka melalui akun Instagram masing-masing.

Media asing menilai bahwa Agnez dan Chris tengah berpacaran, sementara dari dalam negeri masyarakat Indonesia mengetahui bahwa pelantun Long As I Get Paid tersebut telah memiliki kekasih yakni pebasket Wijaya Saputra. Baik Agnez dan pria yang akrab disapa Wijin tersebut sempat diterpa kabar putus tapi ditampil lewat unggahan mereka di media sosial.

Baca Juga: Sering Dikritik, Agnez Mo Berusaha Tegar Hadapi Warganet

Menanggapi kisah kedekatannya dengan Chris, pemilik nama lengkap Agnes Monica Muljoto tersebut tak banyak memberikan komentar. Ia hanya memeberikan isyarat kejutan akan tiba dalam waktu dekat.

Terbukti, pada 13 Desember waktu setempat mereka meluncurkan sebuah single kolaborasi yang masuk dalam album terbaru Chris berjudul On Purpose. Kabar tersebut telah diumumkan sendiri oleh mereka lewat unggahan di Instagram.

"KEJUTAN!! Cek kolaborasi kami dalam (lagu) 'ON PURPOSE'. Chris duet bareng wanita kalian #AGNEZMO dalam album deluxe-nya. #AGNEZMOxCHRISBROWN," tulis Agnez dalam bahasa Inggris.

Bersamaan dengan peluncuran album "Heart Break of A Full Moon Deluxe Edition : Cuffing Season - 12 Days of Christmas", Chris juga meluncurkan versi audio dalam laman resmi YouTube-nya. On Purpose berirama R&B khas dari Chris yang menyatu dengan karakter khas suara Agnez.

Sambutan dari masyarakat Indonesia mengalir dalam unggahan Agnez di Instagram. Diantara mereka menunjukkan kalimat bahagia dan kepuasan akan kolaborasi tersebut.

"Congrats sayangku agnez akhirnya yg kmi tunggu2 sudah keluar keren parahhhh nez semoga kedepannya bersama nikki minaj," tulis @boby_samora25.

"Gila keren parah!!!" tulis @fendyfends.

"OMG @agnezmo gue udah denger berkali2," tambah @hmp_sejarah.

Baca Juga: Kemenangan Agnez Mo di MAMA 2017 Dibanjiri Ucapan Selamat

Agnez pun turut membagikan kabar bahagia lain dalam laman Instagram story miliknya. On Purpose telah mengungguli tangga lagu, seperti peringkat ke-1 dalam iTunes Indonesia, dengan menggeser lagu Perfect (Ed Sheeran feat Beyonce), Havana (Camila Cabello) dan Too Good at Goodbye (Sam Smith).

(edi)