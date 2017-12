JAKARTA - Kelulusan Melody dari JKT48 telah diumumkan pada 4 November 2017 dalam konser JKT48 Request Hour "Setlist Best 30". Tak hanya untuk para penggemar, rasa sedih juga dirasakan para anggota grup idol yang berdiri sejak tahun 2011 tersebut.

Mengaku sangat sedih, Zara yang selama ini menganggap Melody sebagai sosok ibu dalam aktivitasnya di JKT48 membeberkan hal yang akan dirindukan dari dara berusia 25 tahun tersebut. Zara kerap mendapat teguran dari Melody karena beberapa kesalahan khususnya dalam hal make up.

"Kalau sedih jangan ditanya, sedih kak Melody. Aku sedih banget enggak ada kak Melody. Mungkin yang bakal aku kangenin itu sifatnya kak Melody, sifat ke ibuannya yang sering marah-marah, karena aku tuh salah satu member yang paling sering di marahin kak Melody," ungkap Zara di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (14/12/2017).

"Karena kalau aku pakai make up ketebelan, kebanyakan bling bling suka diomelin dibilang kaya badut. Jadi mumgkin kalau kak Melody enggak ada kalau make up aku tebel enggak ada yang ngasih tahu lagi, nanti kaya badut lagi. Mungkin nanti aku bakal video call setiap habis make up," imbuhnya.

Hal serupa juga dirasakan oleh Kinal. Terlebih wanita bernama lengkap Devi Kinal Putri tersebut merupakan satu generasi dan telah memiliki banyak kenangan.

Lebih lanjut, Kinal menuturkan bahwa sosok Melody dianggap sebagai ikon dari JKT48. Ia merasakan susah payah saat memulai karier dengan Melody di JKT48 beberapa tahun lalu.

"Karena kak Melody kan sudah jadi center di JKT48 dari awal, sempet diganti-ganti karena ada acara beda gitu kan. Kita tuh biasa apa-apa ya kak Melody dulu gitu, kak Melody dulu, apa-apa kak Melody dulu, sekarang kan sudah enggak ada, sudah beda," terang Kinal.

Melody lulus dari JKT48 setelah enam tahun membangun karier bersama para personel lainnya. Setelah kelulusannya ini belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai kapten.

